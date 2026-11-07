Jaguar e América encerram primeira fase na liderança dos seus grupos no Turno Forró do Pernambucano

A última rodada dos Grupos C e D foi realizada na tarde deste sábado (7) pelo Estadual 2026/2027

Partida entre América-PE x Ipojuca no Pernambucano (@junior_fotoss)

A última rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 foi iniciada na tarde deste sábado (7), com a conclusão de dois dos quatro grupos da competição. Pelo Grupo C, o Jaguar terminou na liderança, enquanto o América foi o vencedor do Grupo D.

Na chave denominada Zona da Mata, o Jaguar venceu o Centro Limoeirense por 2 a 0 no Gileno de Carli e assumiu a 1ª posição do grupo, ultrapassando o próprio adversário desta tarde, que passou em 3º.

Ainda no Grupo C, o Atlético-PE bateu o Santa Fé por 2 a 0 no Jacozão e confirmou classificação para as oitavas de final na 2ª posição. Na conclusão do grupo, o Serrano bateu o Águia de Cumaru por 1 a 0, subiu para a 4ª posição e se classificou para o mata-mata.

Pela chave RMR, o América garantiu a 1ª posição após empatar por 0 a 0 com o Ipojuca, no Grito da República, e chegar aos 11 pontos. O Íbis, por sua vez, confirmou a vice-liderança com um empate por 1 a 1 contra o Sete de Setembro no estádio José Dionísio do Carmo.

Em confronto direto, o Guarany venceu o Vera Cruz fora de casa por 1 a 0 e também confirmou classificação às oitavas de final. O Ipojuca ficou com a última vaga para o mata-mata após o empate contra o Mequinha.

Neste domingo (8), acontece a última rodada dos Grupos A e B para confirmar os 16 classificados para a próxima fase do Estadual, que será disputada em jogo único. No fim do Turno Forró, três equipes garantem vaga na elite estadual para 2027.

Resultados deste sábado (7) no Turno Forró do Pernambucano

Grupo C:

Jaguar 2 x 0 Centro Limoeirense

Atlético-PE 2 x 0 Santa Fé

Águia de Cumaru 0 x 1 Serrano

Grupo D:

América 0 x 0 Ipojuca

Íbis 1 x 1 Sete de Setembro

Vera Cruz 0 x 1 Guarany

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