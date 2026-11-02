Guarany vence o Sete de Setembro no fechamento da 4ª rodada do Turno Forró do Pernambucano
As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (2) pelo Grupo D do Estadual 2026/2027
Publicado: 02/11/2026 às 18:44
Jogador do Guarany-PE (Savyo Miguel / FPF)
A 4ª rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 foi encerrada nesta segunda-feira (2). Em jogo solitário, o Guarany bateu o Sete de Setembro por 1 a 0 no estádio Paulo Petribu.
Com o resultado, o time de Camaragibe assumiu a 5ª posição do Grupo D, conquistando os primeiros três pontos na competição. O Alviverde do Agreste, por sua vez, caiu para a lanterna do grupo, com apenas um ponto e sem mais chances de classificação para o mata-mata.
A 5ª e última rodada desta primeira fase será realizada no próximo sábado (7) e domingo (8). Ao todo, quatro equipes de cada grupo avançam para a fase de oitavas de final.
Resultados da 4ª rodada no Turno Forró do Campeonato Pernambucano:
Grupo A:
Petrolina 7 x 1 Ferroviário do Cabo
1º de Maio 0 x 4 Afogados
Salgueiro 2 x 3 Facilnet
Grupo B:
Chã Grande 2 x 1 Central
Belo Jardim 1 x 1 Ypiranga
Pesqueira 1 x 0 Porto
Grupo C:
Santa Fé 0 x 0 Águia de Cumaru
Centro Limoeirense 1 x 0 Atlético-PE
Serrano 2 x 2 Jaguar
Grupo D:
América 1 x 0 Vera Cruz
Ipojuca 0 x 1 Íbis
Guarany 1 x 0 Sete de Setembro
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