Guarany vence o Sete de Setembro no fechamento da 4ª rodada do Turno Forró do Pernambucano

As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (2) pelo Grupo D do Estadual 2026/2027

Jogador do Guarany-PE (Savyo Miguel / FPF)

A 4ª rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 foi encerrada nesta segunda-feira (2). Em jogo solitário, o Guarany bateu o Sete de Setembro por 1 a 0 no estádio Paulo Petribu.

Com o resultado, o time de Camaragibe assumiu a 5ª posição do Grupo D, conquistando os primeiros três pontos na competição. O Alviverde do Agreste, por sua vez, caiu para a lanterna do grupo, com apenas um ponto e sem mais chances de classificação para o mata-mata.

A 5ª e última rodada desta primeira fase será realizada no próximo sábado (7) e domingo (8). Ao todo, quatro equipes de cada grupo avançam para a fase de oitavas de final.

Resultados da 4ª rodada no Turno Forró do Campeonato Pernambucano:

Grupo A:

Petrolina 7 x 1 Ferroviário do Cabo

1º de Maio 0 x 4 Afogados

Salgueiro 2 x 3 Facilnet

Grupo B:

Chã Grande 2 x 1 Central

Belo Jardim 1 x 1 Ypiranga

Pesqueira 1 x 0 Porto

Grupo C:

Santa Fé 0 x 0 Águia de Cumaru

Centro Limoeirense 1 x 0 Atlético-PE

Serrano 2 x 2 Jaguar

Grupo D:

América 1 x 0 Vera Cruz

Ipojuca 0 x 1 Íbis

Guarany 1 x 0 Sete de Setembro



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.