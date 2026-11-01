Pernambucano 2026/2027: Domingo (1º) tem goleada do Afogados e vitória de virada do Facilnet

Em sete partidas pelo Turno Forró, equipes se garantiram nas oitavas de final e outras se mantiveram vivas

Equipe do Afogados após vitória contra o 1º de Maio (Divulgação / Afogados da Ingazeira FC)

Sete partidas movimentaram o Campeonato Pernambucano 2026/2027 neste domingo (1º), pelo Turno Forró. O destaque ficou para a goleada do Afogados sobre o 1º de Maio, por 4 a 0, e para a vitória do Facilnet de virada diante do Salgueiro, por 3 a 2, em um confronto movimentado.

Pelo Grupo A, o Afogados venceu o 1º de Maio por 4 a 0, chegou aos seis pontos e garantiu a vaga nas oitavas de final, enquanto o Facilnet - já classificado - levou a melhor sobre o Salgueiro por 3 a 2 e continua 100% no torneio e empatado na liderança com o Petrolina, ficando atrás apenas no saldo de gols.

No Grupo B, Belo Jardim e Ypiranga empataram em 1 a 1, e o Pesqueira conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Porto. Com esses resultados, tudo fica aberto para a última rodada, com três vagas a serem disputadas por cinco clubes. O Central já está classificado.

Já pelo Grupo C, Serrano e Jaguar ficaram no empate por 2 a 2, mantendo as duas equipes vivas na competição chegando 5ª rodada. E fechando o dia, pelo Grupo D, o Íbis venceu o Ipojuca por 1 a 0, enquanto o América superou o Vera Cruz pelo mesmo placar. Com esses placares, o Periquito e o Pássaro Preto se garantiram nas oitavas de final

Com os resultados, a disputa pelo Turno Forró segue movimentada nos quatro grupos. A rodada será finalizada nesta segunda-feira (2), com o confronto entre Guarany e Sete de Setembro, pelo Grupo D.



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