Porto bate o Ypiranga e Vera Cruz e Íbis ficam no empate pela 3ª rodada do Turno Forró do Pernambucano
A rodada foi aberta com dois jogos na tarde desta terça-feira (27), válidos pelos Grupos B e D
Publicado: 27/10/2026 às 18:32
Jogadores do Porto-PE (Hugo Soares / FPF)
A 3ª rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 iniciou na tarde desta terça-feira (27), com dois jogos. Pelo Grupo B, o Porto bateu o Ypiranga por 2 a 1, enquanto, no Grupo D, Vera Cruz e Íbis ficaram no empate por 1 a 1.
O clube de Caruaru conquistou a sua primeira vitória no Estadual ao superar a Máquina de Costura no Lacerdão, assumindo a 4ª posição do grupo, com 3 pontos. O Ypiranga é o 3º colocado e estacionou nos mesmos 3 pontos.
O empate no estádio Gileno de Carli fez com que Íbis e Vera Cruz assumissem as duas primeiras posições de sua chave. Ambas as equipes chegaram aos 5 pontos, mas o Pássaro Preto assumiu a liderança por ter melhor saldo de gols.
A 3ª rodada do Pernambucano seguirá com jogos nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29). Ao todo, 10 partidas serão realizadas pelos quatro grupos da primeira fase.
Jogos restantes da 3ª rodada:
Quarta-feira (28):
Grupo A: Petrolina x 1º de Maio (15h), Ferroviário do Cabo x Salgueiro (15h) e Afogados x Facilnet (20h).
Grupo B: Belo Jardim x Chã Grande (15h) e Central x Pesqueira (20h).
Grupo C: Jaguar x Santa Fé (15h), Centro Limoeirense x Serrano (15h) e Águia de Cumaru x Atlético-PE (15h).
Grupo D: Sete de Setembro x Ipojuca (15h)
Quinta-feira (29):
Grupo D: Guarany x América-PE (15h)
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