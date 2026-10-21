Cinco jogos fecham 1ª rodada do Turno Forró do Pernambucano; Salgueiro empata fora de casa

As partidas ocorreram na tarde desta quarta-feira (21) e foram válidas pelos Grupos A, B, C e D

Elenco do Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2026/2027 (Divulgação / Salgueiro)

A 1ª rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 foi encerrada na tarde desta quarta-feira (21). Ao todo, cinco jogos aconteceram e foram válidos pelos Grupos A, B, C e D.

Retornando à competição após longa ausência, o Salgueiro ficou no empate sem gols com o 1º de Maio, fora de casa, no estádio Paulo Coelho. Pertencente ao Grupo A, o Carcará voltará a campo no sábado (24), contra o Petrolina.

Pelo Grupo B, Chã Grande e Pesqueira empataram por 1 a 1 no estádio Barbosão. Já pelo Grupo C, duas partidas ocorreram nesta quarta-feira. O Santa Fé bateu o Serrano fora de casa por 3 a 2, enquanto o Centro Limoeirense superou o Águia de Cumaru por 1 a 0, no estádio José Vareda.

Pelo Grupo D, o Ipojuca estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Guarany de Camaragibe, no Estádio de Camela, assumindo a vice-liderança da chave.

Confira todos os resultados da 1ª rodada do Turno Forró do Pernambucano:

Grupo A:

Petrolina 1 x 0 Afogados

Ferroviário do Cabo 0 x 4 Facilnet

1º de Maio 0 x 0 Salgueiro

Grupo B:

Belo Jardim 4 x 1 Porto

Central 1 x 0 Ypiranga

Chã Grande 1 x 1 Pesqueira

Grupo C:

Jaguar 1 x 2 Atlético-PE

Serrano 2 x 3 Santa Fé

Centro Limoeirense 1 x 0 Águia de Cumaru

Grupo D:

Vera Cruz 2 x 0 Sete de Setembro

América 1 x 1 Íbis

Ipojuca 1 x 0 Guarany de Camaragibe



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