Cinco jogos fecham 1ª rodada do Turno Forró do Pernambucano; Salgueiro empata fora de casa
As partidas ocorreram na tarde desta quarta-feira (21) e foram válidas pelos Grupos A, B, C e D
Publicado: 21/10/2026 às 19:01
Elenco do Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2026/2027 (Divulgação / Salgueiro)
A 1ª rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 foi encerrada na tarde desta quarta-feira (21). Ao todo, cinco jogos aconteceram e foram válidos pelos Grupos A, B, C e D.
Retornando à competição após longa ausência, o Salgueiro ficou no empate sem gols com o 1º de Maio, fora de casa, no estádio Paulo Coelho. Pertencente ao Grupo A, o Carcará voltará a campo no sábado (24), contra o Petrolina.
Pelo Grupo B, Chã Grande e Pesqueira empataram por 1 a 1 no estádio Barbosão. Já pelo Grupo C, duas partidas ocorreram nesta quarta-feira. O Santa Fé bateu o Serrano fora de casa por 3 a 2, enquanto o Centro Limoeirense superou o Águia de Cumaru por 1 a 0, no estádio José Vareda.
Pelo Grupo D, o Ipojuca estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Guarany de Camaragibe, no Estádio de Camela, assumindo a vice-liderança da chave.
Confira todos os resultados da 1ª rodada do Turno Forró do Pernambucano:
Grupo A:
Petrolina 1 x 0 Afogados
Ferroviário do Cabo 0 x 4 Facilnet
1º de Maio 0 x 0 Salgueiro
Grupo B:
Belo Jardim 4 x 1 Porto
Central 1 x 0 Ypiranga
Chã Grande 1 x 1 Pesqueira
Grupo C:
Jaguar 1 x 2 Atlético-PE
Serrano 2 x 3 Santa Fé
Centro Limoeirense 1 x 0 Águia de Cumaru
Grupo D:
Vera Cruz 2 x 0 Sete de Setembro
América 1 x 1 Íbis
Ipojuca 1 x 0 Guarany de Camaragibe
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