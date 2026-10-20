América e Íbis ficam no empate pela 1ª rodada do Turno Forró do Pernambucano
Duelo entre tradicionais clubes do estado terminou empatado por 1 a 1 nesta terça-feira (20), no Grito da República
Publicado: 20/10/2026 às 18:15
Partida entre América x Íbis no Campeonato Pernambucano 2026/2027 (Paulo Matheus / FPF)
Tradicionais clubes do estado, América e Íbis estrearam no Turno Forró do Campeonato Pernambucano com empate por 1 a 1 nesta terça-feira (20), no Grito da República. O Mequinha saiu na frente com o experiente Lelê, enquanto Ronald empatou para o Pássaro Preto.
As equipes, que largaram com um ponto cada no Grupo D do Estadual, voltam a campo no próximo sábado (24). O Íbis receberá o Guarany, às 15h. No mesmo horário, o América jogará fora de casa contra o Sete de Setembro.
Ainda na tarde desta terça-feira, pelo Grupa A, o Facilnet goleou o Ferroviário do Cabo por 4 a 0 no estádio Sérgio Enéas Magalhães. No estádio Gileno de Carli, o Atlético-PE venceu o Jaguar por 2 a 1, em duelo válido pelo Grupo C.
A rodada de abertura do Estadual 2026/2027 será encerrada nesta quarta-feira (21), com mais cinco jogos: 1º de Maio e Salgueiro, às 15h, no Paulo Coelho; Chã Grande e Pesqueira, no Barbosão; Centro Limoeirense e Águia de Cumaru, no José Vareda; Serrano e Santa Fé, no Paulo Petribu; e Ipojuca e Guarany, às 15h30, no Antônio Dourado.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.