Central estreia com vitória sobre o Ypiranga no Turno Forró do Campeonato Pernambucano
Três jogos deram andamento à 1ª rodada da competição na tarde deste domingo (18)
Publicado: 18/10/2026 às 18:07
Partida entre Central x Ypiranga no Lacerdão (Rafael Vieira / FPF)
Três partidas deram andamento à 1ª rodada do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 na tarde deste domingo (18). Pelo Grupo B, o Central fez valer o fator casa e venceu o Ypiranga por 1 a 0 no Lacerdão, com gol marcado por Leonardo no primeiro tempo.
Também pelo grupo da Patativa e da Máquina de Costura, o Belo Jardim goleou o Porto por 4 a 1 no Sesc Mendonção. Já pelo Grupo D, o Vera Cruz bateu o Sete de Setembro por 2 a 0 no estádio José Vareda, largando com uma vitória importante.
O Turno Forró do Estadual teve início neste sábado (17). No jogo de abertura, o Petrolina venceu o Afogados por 1 a 0 no estádio Paulo Coelho e estreou mostrando a sua força no Grupo A.
A primeira rodada seguirá com jogos no meio desta semana. Na terça-feira (20), três partidas serão disputadas às 15h: Ferroviário e Facilnet, no estádio Sérgio Enéas Magalhães; Jaguar e Atlético-PE, no Gileno de Carli; e América e Íbis, no Grito da República.
Já na quarta-feira (21), mais cinco jogos encerram a rodada: 1º de Maio e Salgueiro, às 15h, no Paulo Coelho; Chã Grande e Pesqueira, no Barbosão; Centro Limoeirense e Águia de Cumaru, no José Vareda; Serrano e Santa Fé, no Paulo Petribu; e Ipojuca e Guarany, às 15h30, no Antônio Dourado.
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