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Justiça de Pernambuco determina apresentação de informações detalhadas da FPF sobre colégio eleitoral

O pedido foi feito por Tatiana Roma, pré-candidata à presidência da Federação Pernambucana de Futebol

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/09/2026 às 17:31

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Sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF)/Rafael Vieira/ FPF

Sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) (Rafael Vieira/ FPF)

A Justiça de Pernambuco determinou que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) apresentasse informações detalhadas sobre a composição do colégio eleitoral para as eleições. O pedido foi feito por Tatiana Roma, pré-candidata à presidência da FPF.

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A decisão foi proferida pela juíza Iasmina Rocha, da Seção A da 7ª Vara Cível da Capital, nesta terça-feira (8). No ofício, a magistrada reconheceu que a Federação apresentou parte da documentação solicitada, mas que não corresponderia integralmente ao pedido da candidatura.

A solicitação de Tatiana Roma envolvia os esclarecimentos de quais clubes e ligas estariam aptos para votar na eleição, assim como quantos votos cada entidade possui e quais critérios são usados para a definição da habilitação eleitoral.

O prazo para os registros de chapas para o pleito se encerra nesta quinta-feira (10). A Assembleia Geral Eletiva está marcada para o dia 20 de setembro.

Federação confirma ter apresentado as informações

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, confirmou que a entidade já apresentou as informações solicitadas pela Justiça.

Segundo o mandatário, a candidata solicitou novas informações e outras repetidas sobre o colégio eleitoral. Evandro também avaliou como positivo o pedido, já que mostrará a lisura e a transparência da Federação.


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