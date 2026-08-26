Pré-candidata à presidência da FPF, Tati Roma cobra informações sobre eleição; Evandro rebate

Tatiana cobra relação de clubes e ligas aptos a votar na eleição da FPF; entidade diz que Estatuto será base para condução do processo eleitoral

Tati Roma e Evandro Carvalho (Reprodução/Redes Sociais e Sandy James/DP Foto)

A pré-candidata à presidência da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Tatiana Roma, voltou a cobrou informações sobre o processo eleitoral da entidade. O movimento ocorre em meio à preparação para a eleição que definirá o próximo presidente da Federação, prevista para acontecer no próximo mês.

Tatiana esteve na sede da FPF nesta quarta-feira (26) para solicitar a relação de clubes e ligas que integram o colégio eleitoral da entidade — grupo que reúne os representantes aptos a participar da votação.

A ex-vice-presidente do Náutico tentou protocolar oficialmente o pedido, mas não recebeu o documento naquele momento. Tatiana avalia concorrer contra Evandro Carvalho, atual presidente da FPF.

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Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, Evandro Carvalho advertiu que Tatiana tentou protocolar um documento relacionado à eleição na condição de candidata. Segundo ele, a Federação informou que a Comissão Eleitoral só estará instalada a partir de sexta-feira e, a partir desse momento, ela ou qualquer outra pessoa deverá encaminhar eventuais solicitações diretamente à comissão.

"Desse modo, ela ou qualquer pessoa deverá se dirigir à comissão a partir de sexta-feira. Simples assim."



Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, no dia 19, Evandro Carvalho confirmou que será novamente candidato à reeleição ao cargo de presidente da Federação Pernambucana de Futebol. O mandatário também afirmou que, caso seja eleito, esse será seu último mandato à frente da entidade.

FPF diz que regulamento definirá prazos e procedimentos

Em nota enviada ao Diario, a Federação Pernambucana de Futebol informou que a Comissão Eleitoral se reunirá nesta quinta (27) e sexta-feira (28) para elaborar o regulamento da eleição. O documento deverá estabelecer os prazos e procedimentos para o recebimento de documentos, inscrições e demais etapas do processo eleitoral.

A entidade afirmou ainda que, após a publicação do regulamento, todos os envolvidos deverão seguir os prazos e procedimentos definidos, com o objetivo de garantir organização, transparência, isonomia e segurança jurídica ao processo.

A FPF também reforçou o compromisso com o cumprimento do Estatuto da entidade e com a condução da eleição dentro das normas estabelecidas.

Confira a nota na íntegra

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informa que a Comissão Eleitoral se reunirá nesta quinta e sexta-feira para elaborar o regulamento da eleição, no qual serão estabelecidos os prazos e procedimentos para o recebimento de documentos, inscrições e demais etapas do processo eleitoral.

A partir da publicação do regulamento, todos deverão observar os prazos e procedimentos nele estabelecidos, garantindo organização, transparência, isonomia e segurança jurídica ao processo.

A FPF reafirma o compromisso com o cumprimento do Estatuto da entidade e com a condução do processo eleitoral dentro das normas estabelecidas.