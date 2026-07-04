Único sobrevivente de Pernambuco, Maguary pega o Iguatu-CE pela Série D
O Azulão de Bonito vai encarar o clube cearense, neste sábado (4), às 16h
Publicado: 04/07/2026 às 08:00
Jogadores do Maguary (Rafael Vieira/FPF)
Único sobrevivente pernambucano no Campeonato Brasileiro da Série D, o Maguary vai pra mais uma decisão na competição. O Azulão de Bonito vai encarar o Iguatu-CE, neste sábado (4), às 16h, no primeiro duelo da terceira fase da Série D.
Desta vez, a direção do Maguary não escolheu a Arena de Pernambuco como palco dos seus jogos, muito menos o Arthur Tavares, em Bonito. Desta vez, o Azulão vai mandar o seu jogo na Ilha do Retiro, que foi cedida pelo Sport, já que o Rubro-negro vai jogar em Santa Catarina, também, neste sábado, pela Série B.
Largar bem é fundamental para as pretensões do Maguary na Série D. O segundo e decisivo jogo acontece no dia 12/07, no Morenão, no Ceará. Quem passar, avança para as oitavas de final.
Na fase passada, o Maguary eliminou o Maranhão. Já o Iguatu-CE despachou a Tuna Luso.
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