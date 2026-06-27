Em vantagem, Maguary visita o Piauí buscando vaga na terceira fase da Série D
Série D: Maguary desafia o Piauí em Teresina buscando carimbar vaga nas oitavas
Publicado: 27/06/2026 às 13:58
Renato, do Maguary (Rafael Vieira/FPF)
O Maguary entra em campo neste sábado (27), às 16h, no estádio Albertão, em Teresina (PI), com uma missão clara: confirmar a classificação para a terceira fase da Série D. Após vencer o Piauí por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, a equipe de Bonito chega para o confronto decisivo com uma confortável vantagem.
Solidez defensiva e vaga garantida em 2027
Em sua primeira participação na história de uma divisão nacional, o Azulão aposta na consistência lá atrás para carimbar a vaga. Na primeira fase, o clube pernambucano avançou na terceira colocação do Grupo A8 com uma campanha equilibrada (três vitórias, quatro empates e três derrotas), sofrendo apenas cinco gols em 10 partidas.
O regulamento da Série D garante que todas as 32 equipes classificadas para a terceira fase asseguram, automaticamente, uma vaga na edição da competição de 2027.
Lei do ex e postura cautelosa
Para tentar reverter o cenário, os donos da casa apostam na pressão da torcida e no faro de gol de Kauã Maranhão. O artilheiro da Série D, com nove gols, é cria das divisões de base do Náutico e está emprestado ao clube piauiense, surgindo como a principal ameaça ao setor defensivo pernambucano.
Em caso de classificação na capital piauiense, o Maguary enfrentará na próxima fase o vencedor do embate entre Tuna Luso-PA e Iguatu-CE. No primeiro jogo, o time cearense venceu no Pará por 2 a 1.
FICHA DO JOGO
Competição: Campeonato Brasileiro - Série D (Segunda Fase - Volta)
Data e Horário: Sábado, 27 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Albertão, Teresina (PI)
Placar de ida: Maguary 2 x 0 Piauí (Vantagem do empate ou derrota por um gol para o Maguary)