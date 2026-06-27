Em vantagem, Maguary visita o Piauí buscando vaga na terceira fase da Série D

Renato, do Maguary (Rafael Vieira/FPF)

O Maguary entra em campo neste sábado (27), às 16h, no estádio Albertão, em Teresina (PI), com uma missão clara: confirmar a classificação para a terceira fase da Série D. Após vencer o Piauí por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, a equipe de Bonito chega para o confronto decisivo com uma confortável vantagem.

Com os gols marcados por Kannu e Matheus Bambu ainda no primeiro tempo do primeiro duelo, o time comandado pelo técnico Dico Woolley pode perder por até um gol de diferença para avançar. O Piauí, por sua vez, precisa vencer por três gols de margem para se classificar direto ou devolver os dois gols de diferença para forçar a disputa por pênaltis.

Solidez defensiva e vaga garantida em 2027

Em sua primeira participação na história de uma divisão nacional, o Azulão aposta na consistência lá atrás para carimbar a vaga. Na primeira fase, o clube pernambucano avançou na terceira colocação do Grupo A8 com uma campanha equilibrada (três vitórias, quatro empates e três derrotas), sofrendo apenas cinco gols em 10 partidas.

O regulamento da Série D garante que todas as 32 equipes classificadas para a terceira fase asseguram, automaticamente, uma vaga na edição da competição de 2027.

Lei do ex e postura cautelosa

Para tentar reverter o cenário, os donos da casa apostam na pressão da torcida e no faro de gol de Kauã Maranhão. O artilheiro da Série D, com nove gols, é cria das divisões de base do Náutico e está emprestado ao clube piauiense, surgindo como a principal ameaça ao setor defensivo pernambucano.

Em caso de classificação na capital piauiense, o Maguary enfrentará na próxima fase o vencedor do embate entre Tuna Luso-PA e Iguatu-CE. No primeiro jogo, o time cearense venceu no Pará por 2 a 1.

FICHA DO JOGO

Competição: Campeonato Brasileiro - Série D (Segunda Fase - Volta)

Data e Horário: Sábado, 27 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Albertão, Teresina (PI)

Placar de ida: Maguary 2 x 0 Piauí (Vantagem do empate ou derrota por um gol para o Maguary)

