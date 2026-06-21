Série D: Maguary vence Piauí no jogo de ida; Central fica no empate com o Ferroviário

O time de Bonito pode até perder por um gol de diferença que avança para as oitavas; Patativa terá que fazer resultado no Presidente Vargas

Kanu, atacante do Maguary (Rafael Vieira/FPF)

Sobreviventes no Brasileiro da Série D, Maguary e Central entraram em campo neste domingo (21), pelos jogos de ida da segunda fase da competição. Atuando na Arena de Pernambuco, o Maguary venceu o Piauí por 2 a 0 e vai levar uma boa margem no placar para o segundo e decisivo jogo, no próximo sábado (27), no Albertão.

O time de Bonito pode até perder por um gol de diferença que avança para as oitavas de final da Série D. Os gols foram marcados por Kanu e Matheus Bambu, ainda no primeiro tempo. O Piauí ainda perdeu um pênalti com o atacante Kauã Maranhão, emprestado pelo Náutico.

CENTRAL



No Lacerdão, Central e Ferroviário-CE ficaram no 1 a 1, neste domingo (21). O interminável Ciel abriu o placar, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Diego Viana marcou de falta. Em caso de novo empate, no jogo da volta, no Ceará, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo está marcado para o próximo domingo (28), no Presidente Vargas.