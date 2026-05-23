Em duelo de 'seis pontos', Central encara o Sousa-PB de olho em vaga no G4 da Série D

Central e Sousa-PB (Rafael Melo/FPF)



O Central terá um desafio decisivo neste sábado (23), às 15h, diante do Sousa-PB, no estádio Marizão, em Sousa, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que brigam diretamente por uma vaga no G4 do grupo e promete equilíbrio do início ao fim. A partida terá transmissão gratuita do canal Metrópoles, no Youtube.



A Patativa chega para a partida ocupando a quinta colocação da chave, com nove pontos conquistados em sete jogos. Até aqui, o alvinegro soma duas vitórias, três empates e duas derrotas. Na rodada passada, o Central ficou no empate sem gols diante do Maguary, no Lacerdão, resultado que manteve a equipe próxima da zona de classificação.

O duelo deste sábado pode marcar o retorno da Patativa ao grupo dos quatro melhores. Em caso de vitória, o Central ultrapassa o adversário e ainda poderá terminar a rodada na terceira posição, dependendo dos demais resultados.

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição da Série D. No encontro válido pela terceira rodada, o Central levou a melhor e venceu o Sousa por 2 a 1, com gols marcados por Augusto Potiguar e Hitalo Rogério.

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Do outro lado, o Sousa ocupa atualmente a terceira colocação, também com nove pontos, mas leva vantagem no número de vitórias. O Dinossauro venceu três partidas e sofreu quatro derrotas na competição. Na rodada anterior, a equipe paraibana foi superada pelo ABC-RN por 2 a 0, no estádio Frasqueirão, mas conseguiu permanecer dentro da zona de classificação.