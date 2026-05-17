Central e Maguary ficam no empate sem gols no Lacerdão pela Série D

Com o resultado, as duas equipes seguem vivas na disputa pelo G4 após sete rodadas

Duelo entre Central x Maguary, pela Série D (Rafael Melo/FPF)

Central e Maguary empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo (17), no Lacerdão, em Caruaru, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Em um confronto pernambucano equilibrado e de muita disputa no meio-campo, as equipes criaram poucas oportunidades claras e acabaram somando um ponto cada na briga pela classificação do Grupo A8.

Com o resultado, os dois clubes chegaram aos nove pontos e seguem na briga pelo G4 da chave. A Patativa ocupa a 5ª colocação, enquanto o Azulão aparece logo à frente, em 4º lugar, mantendo vivo o objetivo de avançar para a próxima fase da competição nacional.

Jogando diante da torcida, o Central tentou assumir o controle das ações desde os primeiros minutos. O Maguary, por sua vez, mostrou organização defensiva e também buscou abrir o placar.

Apesar da intensidade da partida, os sistemas defensivos levaram a melhor. O Central teve maior posse de bola em alguns momentos, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. Já o Maguary conseguiu equilibrar o duelo e também assustou em chegadas rápidas, sem conseguir transformar as oportunidades em gols.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes buscando a vitória. Ainda assim, faltou eficiência nas conclusões, e o placar permaneceu zerado até o apito final.

Agora, o Central volta suas atenções para o duelo contra o Sousa-PB, fora de casa, na Paraíba, pela próxima rodada da Série D. O Maguary, por sua vez, enfrentará o Laguna, no Rio Grande do Norte, tentando se consolidar na zona de classificação do Grupo A8.

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