Central e Maguary fazem confronto direto pelo G-4 da Série D no Lacerdão

Central e Maguary (Rafael Melo/FPF)

A luta pela classificação no Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro ganha contornos de decisão neste domingo (17). Central e Maguary se enfrentam às 15h, no estádio Lacerdão, em Caruaru, em um duelo direto que vale a permanência ou a entrada na zona de classificação para a próxima fase. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Metrópoles, no YouTube.

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Atualmente, as duas equipes somam oito pontos na tabela. No entanto, o Maguary leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa a 4ª colocação, fechando o G-4. O Central, logo atrás em 5º lugar, precisa obrigatoriamente da vitória para ultrapassar o rival de Bonito e retornar ao grupo dos quatro que avançam na competição.

Patativa busca reabilitação em casa

O técnico alvinegro terá um reforço importante para montar o sistema defensivo. O zagueiro Hítalo retorna ao time titular após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior, quando a Patativa foi derrotada pelo ABC por 1 a 0, em pleno Lacerdão.

O grande desafio do Central é melhorar o desempenho como mandante. Em três jogos sob seus domínios, a equipe somou apenas uma vitória e sofreu duas derrotas, aproveitamento que preocupa a torcida para este duelo decisivo.

Solidez defensiva é a arma do Maguary

Do outro lado, o Maguary chega com a confiança de quem sofre poucos gols. Sob o comando de Dico Woolley, que fará apenas sua terceira partida à frente do clube, o "Orgulho de Bonito" manteve sua meta invicta em quatro das seis partidas disputadas até aqui.

Na última rodada, o time empatou sem gols com o América de Natal. Uma vitória em Caruaru não apenas consolida o Maguary no G-4, como pode levar a equipe à vice-liderança do grupo, dependendo de outros resultados da rodada.

