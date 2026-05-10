Pernambucanos tropeçam na Série D: Retrô, Central e Decisão perdem; Maguary empata

Fernandinho, meia do Retrô (Divulgação/Retrô)

O fim de semana foi de frustração para os representantes de Pernambuco na Série D do Campeonato Brasileiro. Dos quatro clubes do estado que entraram em campo pela sexta rodada, três saíram de campo derrotados e um amargou um empate em casa.

Enquanto o Maguary conseguiu se manter no grupo dos classificados, Retrô, Central e Decisão amargaram derrotas que complicaram suas situações na tabela de classificação.

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No sábado (10), a estreia do técnico Roberto Fernandes no comando do Retrô não saiu como o planejado. Jogando na Arena Batistão, em Aracaju, a Fênix segurou o empate até os minutos finais, mas sofreu o gol de Betinho aos 41 do segundo tempo, selando a vitória do Sergipe por 1 a 0. O revés mantém o Retrô na lanterna do Grupo A9, com quatro pontos.

Maguary segue no G-4 apesar de tropeço em casa

Em Bonito, o Maguary desperdiçou uma oportunidade de ouro para disparar na tabela, mas o empate sem gols com o América-RN foi suficiente para manter o Azulão na quarta colocação. O resultado teve sabor de derrota para a torcida, já que o time pernambucano terminou a partida com dois jogadores a mais em campo e não conseguiu balançar as redes. Com 8 pontos, a equipe segue na zona de classificação, mas vê a pressão aumentar para o clássico regional na próxima rodada.



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Castigo nos acréscimos para a Patativa

A situação do Central foi dramática no Lacerdão. Diante do ABC, a Patativa viu o volante Lucas Souza ser expulso e, mesmo lutando com um a menos, parecia segurar o empate. Contudo, nos acréscimos, o time potiguar aproveitou um contra-ataque veloz para marcar o gol da vitória por 1 a 0. Com o resultado, o Alvinegro estacionou nos 8 pontos e agora busca a reabilitação imediata.

Decisão perde em Campina Grande

No Amigão, o Decisão não foi páreo para o Treze-PB. O Galo da Borborema venceu por 2 a 0, com gols de Brinquedo e Marquinhos. O "Caboclinho da Mata Norte" segue em situação delicada na penúltima colocação do Grupo A9, somando apenas quatro pontos em cinco partidas disputadas.

Confrontos diretos na próxima rodada

Central x Maguary: Às 16h, no Lacerdão

Retrô x Decisão: Às 17h30, na Arena de Pernambuco

