FPF reúne 30 clubes e apresenta proposta para o Campeonato Pernambucano 2027

FPF realiza reunião com clubes para o Campeonato Pernambucano 2027 (Paulo Matheus/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deu o pontapé inicial na organização do Campeonato Pernambucano 2027. Em reunião realizada nesta terça-feira (5), a entidade reuniu representantes de 30 clubes para apresentar as diretrizes de um novo modelo de disputa. O projeto, batizado de "Do Litoral ao Sertão", busca modernizar o calendário e fortalecer as equipes do interior.

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A Federação Pernambucana de Futebol estuda implementar um formato integrado para o Campeonato Pernambucano 2027, sem divisão entre os clubes. A principal novidade apresentada pela FPF é a antecipação do cronograma.

A previsão é que a bola comece a rolar em outubro, com a realização de uma fase classificatória que servirá de "filtro" para a etapa principal. De acordo com a proposta inicial, três clubes desta fase avançarão para o segundo turno da competição, previsto para janeiro.

O modelo visa garantir maior ritmo de jogo e sustentabilidade financeira para as equipes de menor investimento, permitindo que o futebol estadual tenha atividade durante uma parcela maior do ano.

Durante o encontro, o presidente da FPF destacou que o regulamento não será imposto, mas construído em conjunto com as agremiações. “Estamos buscando um modelo moderno e transparente. A participação dos 30 clubes mostra que há um engajamento real em transformar o nosso futebol”, afirmou o dirigente.

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Próximos passos

Embora o conceito tenha sido bem recebido, os detalhes técnicos e o regulamento final ainda passarão por ajustes. Uma nova reunião já está agendada para o mês de agosto, data em que a Federação pretende oficializar os clubes participantes e fechar as normas da competição de 2027.

Até lá, a FPF deve realizar visitas técnicas e estudos de viabilidade para garantir que a proposta "Do Litoral ao Sertão" contemple as necessidades logísticas das equipes mais distantes da capital.

Clubes presentes no Conselho Arbitral:

1. Afogados da Ingazeira Futebol Clube

2. Águia Futebol Clube de Cumaru

3. América Futebol Clube (PE)

4. Associação Desportiva Cabense

5. Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes JAGUAR

6. Belo Jardim Futebol Clube

7. Central Sport Club

8. Centro Limoeirense

9. Chã Grande Futebol Clube

10. Clube Atlético do Porto

11. Clube Atlético Pernambucano

12. Clube Atlético Torres Brasil

13. Clube Náutico Capibaribe

14. Facilnet Futebol Clube

15. Ferroviário Esporte Clube do Cabo

16. Guarany Esporte Clube

17. Íbis Sport Club

18. Ipojuca Atlético Clube

19. Paulistano Futebol Clube

20. Pesqueira Futebol Clube

21. Petrolina Social Futebol Clube

22. Salgueiro Atlético Clube

23. Santa Fé Futebol Clube

24. Serra Talhada Futebol Clube

25. Serrano Futebol Clube (PE)

26. Sete de Setembro Esporte Clube

27. Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube

28. Sport Club do Recife

29. Vera Cruz Futebol Clube (PE)

30. Vitória de Santo Antão