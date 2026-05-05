Retrô acerta a contratação do técnico Roberto Fernandes para a sequência da temporada

O profissional de 55 anos estava sem clube desde a saída do Treze e retorna para a segunda passagem na Fênix

Roberto Fernandes, novo técnico do Retrô (Daniel Vieira / Treze)

Horas após demitir o técnico Jamesson Andrade, o Retrô já tem um novo comandante para a sequência da temporada. Trata-se de Roberto Fernandes, que estava sem clube desde a saída do Treze ainda no início deste ano. O profissional de 55 anos irá para a sua segunda passagem na Fênix de Camaragibe.

Em 2026, Roberto Fernandes comandou o Galo da Borborema em apenas nove jogos, acumulando quatro vitórias e cinco derrotas no curto trabalho. Antes, o treinador teve breves passagens também por Piauí e Capital-DF.A última vez em que Fernandes esteve no futebol pernambucano foi pelo próprio Retrô, ainda em 2024. O profissional acumula passagens importantes também no Santa Cruz e no Náutico, onde fez história e foi bicampeão estadual.O novo comandante chega com a missão tirar o clube azulino de uma situação delicada na Série D do Campeonato Brasileiro. Após cinco rodadas, a Fênix somou apenas 4 pontos e ocupa a lanterna (6ª posição) do Grupo A9.O próximo compromisso do Retrô de Roberto Fernandes será contra o Sergipe, em partida que acontece no próximo sábado (9), no Batistão. A equipe pernambucana busca se reabilitar nas cinco rodadas restantes para entrar no G4 e se classificar para o mata-mata rumo ao acesso.



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