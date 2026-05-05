Retrô demite o técnico Jamesson Andrade após derrota para o Sergipe e lanterna na Série D

Jamesson Andrade, técnico do Retrô (Rafael Vieira/FPF)

O ciclo de Jamesson Andrade no comando do Retrô chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira (4), a diretoria da Fênix de Camaragibe confirmou o desligamento do treinador logo após a derrota por 3 a 1 para o Sergipe, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela quinta rodada da Série D.

O resultado negativo afundou a equipe azulina na última colocação do Grupo A9 da Série D, tornando a situação do clube crítica na busca pelo acesso.

A pressão sobre Jamesson vinha crescendo conforme o desempenho na Série D não correspondia ao investimento do clube. O revés em casa diante do Sergipe foi o estopim para a diretoria, que optou pela mudança imediata para tentar salvar a temporada.

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Ex-auxiliar técnico da casa, Jamesson assumiu o desafio de liderar a comissão principal no início deste ano. Ao todo, foram 21 partidas à frente da equipe, com oito vitórias, cinco empates e oito derrotas. Na Série D, o Retrô soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e três derrotas.

Em busca do substituto

Em nota oficial, o Retrô agradeceu aos serviços prestados e informou que o substituto será anunciado "nas próximas horas". A expectativa é que o novo comandante seja apresentado a tempo de preparar o elenco para o próximo confronto, considerado vital para as pretensões da Fênix na Série D.

