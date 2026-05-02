Pernambucanos entram em campo neste fim de semana pela 5ª rodada da Série D; confira

Partida entre Maguary x Central na Série D (Rafael Melo / FPF)

As quatro equipes pernambucanas participantes da Série D do Campeonato Brasileiro entram em campo neste fim de semana pela 5ª rodada. Neste sábado (2), o Central terá duelo direto contra o ABC, no Frasqueirão, às 17h30. A Patativa vai a Natal após conquistar duas vitórias seguidas e ter assumido a 3ª posição no Grupo A8, com 7 pontos. O ABC, por sua vez, lidera o grupo e tem 9 pontos conquistados.

No domingo (3), é a vez do Maguary entrar em campo pelo mesmo Grupo A8. O Azulão de Bonito visita o América-RN, às 16h, na Arena das Dunas. Após troca no comando técnico, saída de Sued Lima e chegada de Dico Woolley, o Maguary busca subir na tabela e atualmente ocupa a 4ª posição, com 6 pontos. O Mecão tem campanha melhor e é 2º lugar com 9 pontos.Pelo Grupo A9 da Série D, Decisão e Retrô entrarão em campo também neste domingo. O Caboclinho busca reagir na classificação e recebe o Treze, às 16h, no Sesc Goiana. A equipe pernambucana chega para o duelo ainda na lanterna (6ª posição) do grupo, com 4 pontos, enquanto o Treze lidera com 7 pontos ganhos, o que evidencia o equilíbrio da classificação.

Para fechar os participantes de Pernambuco na 5ª rodada, o Retrô recebe o Sergioe, às 17h30, na Arena de Pernambuco. A Fênix de Camaragibe também conta com 4 pontos conquistados e ocupa a 5ª posição. O Sergipe visita os pernambucanos em 2º lugar, com 7 pontos.



Jogos dos pernambucanos pela 5ª rodada da Série D

(02/05):

ABC x Central – 17h30 – Frasqueirão

(03/05):

América-RN x Maguary – 16h – Arena das Dunas

Decisão x Treze – 16h – Sesc Goiana

Retrô x Sergipe – 17h30 – Arena de Pernambuco

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