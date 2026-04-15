CT do Retrô é selecionado pela Fifa para ser utilizado na Copa do Mundo feminina de 2027

Centro de treinamento da Fênix de Camaragibe foi o único local em Pernambuco escolhido pela entidade máxima do futebol mundial

CT do Retrô (Divulgação / Retrô)

Contando com Recife como cidade-sede e a Arena de Pernambuco sediando jogos, a Copa do Mundo feminina de 2027, no Brasil, terá a utilização do CT do Retrô, em Camaragibe. A Fifa divulgou nesta quarta-feira (15) os 38 centros de treinamento selecionados para a competição, sendo as instalações da Fênix as únicas no estado de Pernambuco escolhidas.

Para a seleção, a entidade máxima do futebol mundial realizou avaliações nos diferentes centros de treinamento espalhados pelo Brasil. Na Copa do Mundo, as 32 seleções participantes farão as escolhas das localidades, que estão vinculadas também a situações de hospedagem.

Além de Pernambuco, os estados da Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia também estão entre os centros de treinamento selecionados no Nordeste.



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Ausência do Trio de Ferro

Nenhuma das instalações de Náutico, Santa Cruz e Sport deverá ser utilizada no Mundial de 2027. Possuindo uma estrutura de excelência, o Retrô saiu na frente do Trio de Ferro da capital na preferência da Fifa.

Vale lembrar que, durante a Copa do Mundo masculina de 2014, os centros de treinamento de Náutico e Sport foram utilizados por seleções que disputaram a competição.

Confira a lista de todos os CTs escolhidos pela Fifa:

Granja Comary, Teresópolis (Rio de Janeiro)

Estádio Kleber Andrade, Cariacica (Vitória)

Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, Cotia (São Paulo)

Estádio Dr. Novelli Junior, Itu (São Paulo)

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, Porto Seguro (Bahia)

Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil, Camaragibe (Pernambuco)

Centro de Treinamento do Brasiliense F.C. SAF, Brasília (Distrito Federal)

Centro de Capacitação Física (CECAF), Brasília (Distrito Federal)

Estádio Juscelino Kubitschek (Estádio JK), Brasília (Distrito Federal)

Clube Futebol com Vida SAF, Viamão (Rio Grande do Sul)

Estádio Rei Pelé, Maceió (Alagoas)

CT Dartanhã, Guararema (São Paulo)

Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Estádio Municipal Martins Pereira, São José dos Campos (São Paulo)

Arena América (América de Natal), Natal (Rio Grande do Norte)

Sindipol/ES, Vitória (Espírito Santo)

Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (AERT), Vitória (Espírito Santo)

Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia (Goiás)

Centro de Treinamento do Vila Nova FC, Goiânia (Goiás)

Estádio Anníbal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia (Goiás)

Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Batistão), Aracaju (Sergipe)

Oto Hotel Resort Convention & Spa Ltda, Itu (São Paulo)

Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (São Paulo)

Estádio Municipal Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba (São Paulo)

Estádio Joaquim Henrique Nogueira (Arena do Jacaré), Sete Lagoas (Minas Gerais)

Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Londrina (Paraná)

Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube, Maringá (Paraná)

Estádio Francisco Stédile (Centenário), Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)

Clube Atlético Sorocaba, Sorocaba (São Paulo)

Centro de Treinamento Rei Pelé, Santos (São Paulo)

Centro de Treinamento Erasmo Alves Ribeiro (Serra Branca), Campina Grande (Paraíba)

Estádio Dr. Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), Itajaí (Santa Catarina)

CT Esporte Clube Juventude, Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)

Centro de Treinamento da Portuguesa, São Paulo (São Paulo)

Centro de Treinamento Bayard Osna, Curitiba (Paraná)

Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)

Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (Paraná)

Instituto Bosco Brasil Bindá (3B), Manaus (Amazonas)