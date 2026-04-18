Série D: Retrô vira sobre o Lagarto e entra no G4; Decisão perde para o Serra Branca

Radsley, meia do Retrô (José Camilo/Lagarto)

O sábado foi de sentimentos opostos para os representantes pernambucanos na terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Retrô conquistou sua primeira vitória na competição e entrou no G4 do Grupo A9, o Decisão foi derrotado fora de casa e segue na última colocação da chave.

No estádio Barretão, em Sergipe, o Retrô mostrou poder de reação para vencer o Lagarto-SE por 2 a 1, de virada. Após um primeiro tempo equilibrado e sem alterações no placar, a equipe sergipana abriu o marcador logo no primeiro minuto da etapa final, com Bruninho, que finalizou no canto do goleiro.

A desvantagem não abalou a Fênix de Camaragibe, que passou a pressionar em busca do empate. Aos 10 minutos, o árbitro assinalou pênalti, Radsley converteu com firmeza, deixando tudo igual. O jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados, até os minutos finais.

Aos 39 minutos, um novo pênalti foi marcado a favor do Retrô após toque de mão dentro da área. Mais uma vez, Radsley assumiu a responsabilidade e garantiu a virada, decretando a primeira vitória da equipe na Série D. Com o resultado, o Retrô chega aos quatro pontos e ocupa, momentaneamente, a terceira colocação do Grupo A9.

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Já no estádio Amigão, em Campina Grande, o Decisão teve dificuldades diante do Serra Branca e acabou derrotado por 3 a 0. O time paraibano construiu o resultado ainda na primeira etapa, com gols de Kayan, aos 35 minutos, e Diego Ceará, nos acréscimos. No segundo tempo, Clayton completou o placar em uma jogada confusa dentro da área.

Com o revés, o Decisão permanece na lanterna do Grupo A9, somando apenas um ponto em três partidas. Por outro lado, o Serra Branca assume provisoriamente a liderança da chave, dependendo do complemento da rodada.

Na sequência da competição, o Retrô volta a campo no dia 26 de abril, quando enfrenta o próprio Decisão em confronto pernambucano.