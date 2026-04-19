Série D: Maguary vence o Laguna-RN; Central reage e bate Sousa de virada no Lacerdão
Domingo de vitórias: Maguary assume a ponta e Central reage na Série D
Publicado: 19/04/2026 às 18:14
Jogadores do Maguary (Rafael Vieira/FPF)
O domingo foi de resultados importantes para as equipes de Pernambuco na Série D do Campeonato Brasileiro. O Maguary venceu o Laguna-RN por 2 a 0 e retomou a liderança do Grupo A8, enquanto o Central superou o Sousa-PB de virada, por 2 a 1, no estádio Lacerdão.
Com o resultado, o Maguary chega a seis pontos e assume provisoriamente a liderança do Grupo A8, ganhando força na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Em Caruaru, o Central mostrou poder de reação diante do apoio da torcida no Lacerdão. O Sousa-PB saiu na frente aos 45 minutos do primeiro tempo, com Everton Heleno convertendo cobrança de falta. No início da segunda etapa, a Patativa empatou rapidamente com Augusto Potiguar, também em bola parada. A virada veio aos 16 minutos, quando Hitalo Rogério marcou de cabeça após escanteio cobrado por Augusto Potiguar.
Com a vitória, o Central chega a quatro pontos em três jogos e ocupa a terceira colocação, mantendo-se vivo na briga por classificação.
Na próxima rodada, o Maguary recebe o Central no domingo (26), às 16h, no estádio Arthur Tavares, em confronto direto que promete movimentar o Grupo A8.