Série D: Maguary vence o Laguna-RN; Central reage e bate Sousa de virada no Lacerdão

Jogadores do Maguary (Rafael Vieira/FPF)

O domingo foi de resultados importantes para as equipes de Pernambuco na Série D do Campeonato Brasileiro. O Maguary venceu o Laguna-RN por 2 a 0 e retomou a liderança do Grupo A8, enquanto o Central superou o Sousa-PB de virada, por 2 a 1, no estádio Lacerdão.

Em Bonito, o Maguary fez valer o mando de campo e construiu o resultado com gols em momentos decisivos da partida. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Arthur Edeson aproveitou rebote após finalização de Eduardo Ribeiro e abriu o placar. Já nos acréscimos da etapa final, Eduardo Ribeiro voltou a aparecer com destaque ao acertar um belo chute de fora da área, ampliando a vantagem e garantindo o triunfo do azulão.

Com o resultado, o Maguary chega a seis pontos e assume provisoriamente a liderança do Grupo A8, ganhando força na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

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Em Caruaru, o Central mostrou poder de reação diante do apoio da torcida no Lacerdão. O Sousa-PB saiu na frente aos 45 minutos do primeiro tempo, com Everton Heleno convertendo cobrança de falta. No início da segunda etapa, a Patativa empatou rapidamente com Augusto Potiguar, também em bola parada. A virada veio aos 16 minutos, quando Hitalo Rogério marcou de cabeça após escanteio cobrado por Augusto Potiguar.

Com a vitória, o Central chega a quatro pontos em três jogos e ocupa a terceira colocação, mantendo-se vivo na briga por classificação.

Na próxima rodada, o Maguary recebe o Central no domingo (26), às 16h, no estádio Arthur Tavares, em confronto direto que promete movimentar o Grupo A8.

