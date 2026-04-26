Maguary x Central: veja onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da Série D

Duelo pernambucano acontece neste domingo (26), em Bonito, e será válido pelo Grupo A8 da competição

Jogadores de Maguary e Central (Rafael Vieira/FPF e Rafael Melo/FPF)

Na tarde deste domingo (26), Maguary e Central se enfrentam pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo entre pernambucanos acontece no Arthur Tavares de Melo, às 16h, e será válido pelo Grupo A8 da competição nacional.

O Azulão de Bonito chega para o duelo após bom começo na Série D. O clube azulino lidera o seu grupo e tem 6 pontos conquistados após três rodadas. As duas vitórias do Maguary ocorreram em casa, fazendo a equipe ostentar 100% de aproveitamento em Bonito.

O Central, por sua vez, vem para o confronto após conquistar a primeira vitória no certame nacional. A Patativa venceu o Sousa-PB em casa e chegou à 4ª colocação do grupo, com 4 pontos na classificação.

Vale lembrar que a primeira fase da Série D conta com 10 rodadas e seis times por grupo. Ao final da fase, os quatro mais bem colocados avançam ao mata-mata rumo ao acesso à Série C.

Ficha do jogo

Maguary: Bruno, Eduardo Ribeiro, Guedes, Arthur Edeson e Caio Felipe; Bruno Vinicius, Italo e Júlio Cesar; Kanu, Histone e Renato Henrique. Técnico: Sued Lima

Central: Milton Raphael, Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e F. Ramon; Diego Aragão, Ewerton e Marcelinho; Pingo, Leozynho e Luiz Paulo. Técnico: Leandro Sena.

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Danylo Maciel Pedrosa (ambos de PE)

Transmissão: Metrópoles (YouTube)



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