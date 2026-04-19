Série D: Central terá torcida no Lacerdão contra o Sousa, e Maguary reencontra o Laguna

Patativa busca primeira vitória e fim de tabu contra o Dinossauro; Azulão tenta a liderança em Bonito

Equipes de Central e Maguary na Série D (Reprodução/Central SC e Pedro Paparazi/Maguary)

O domingo (19) será de compromissos para os representantes pernambucanos no Grupo A8 Série D do Campeonato Brasileiro.

Pela terceira rodada, Central e Maguary entram em campo simultaneamente, às 16h, atuando em seus domínios com o objetivo de subir na tabela de classificação.

Patativa reencontra torcida e tenta quebrar tabu



No Lacerdão, em Caruaru, o Central recebe o Sousa-PB em um jogo marcado pelo retorno do público. Esta será a primeira vez que a Patativa joga com portões abertos em seu estádio desde agosto de 2025, expectativa de casa cheia para empurrar o time que busca a primeira vitória na competição.

Atualmente na 5ª colocação com apenas um ponto somado, o Central tem um desafio histórico pela frente: nunca venceu o Dinossauro em partidas oficiais. No retrospecto de seis jogos, foram quatro empates e duas vitórias dos paraibanos. O Sousa chega embalado após vencer o Maguary por 1 a 0 na rodada anterior.

A partida terá transmissão do canal Metróloes, no YouTube.

Maguary tenta a liderança do grupo em Bonito



Já no Estádio Arthur Tavares, em Bonito, o Maguary encara o Laguna tentando se consolidar no topo do grupo. O Azulão ocupa a vice-liderança com quatro pontos e enfrenta o lanterna da chave em um confronto que traz recordações recentes.

As equipes se reencontram dois meses após o duelo pela primeira fase da Copa do Brasil deste ano. Na ocasião, o Maguary levou a melhor ao vencer por 1 a 0, avançando para a segunda fase, onde acabou eliminado pelo Fortaleza.

Uma vitória neste domingo pode isolar a equipe pernambucana na briga pela liderança do Grupo A8.

A partida terá transmissão do canal Metróloes, no YouTube.