Em busca da primeira vitória: Retrô encara o Lagarto e Decisão pega o Serra Branca
Retrô e Decisão jogam fora de casa pela 3ª rodada da Série D
Publicado: 18/04/2026 às 08:00
Fora de casa, Retrô e Decisão encaram testes importantes na Série D (Baggio Rodrigues/Retrô e Edgar Caetano / Decisão)
Dois clubes pernambucanos entram em campo neste sábado (18) pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro em busca de afirmação e recuperação na competição. Retrô e Decisão têm compromissos importantes fora de casa e tentam somar pontos para se aproximar do G4 do Grupo A9.
O adversário, por sua vez, vive momento mais positivo. O Lagarto lidera o grupo com quatro pontos em dois jogos e segue invicto na competição, apostando no fator casa para manter a boa campanha.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Mais tarde, às 16h30, é a vez do Decisão entrar em campo. O clube enfrenta o Serra Branca-PB no estádio Amigão, em Campina Grande. O Cacique também ainda busca sua primeira vitória na Série D. Na rodada passada, empatou com o Lagarto-SE por 1 a 1, em Goiana, e foi derrotado pelo Sergipe por 2 a 1 fora de casa, resultados que deixaram a equipe na quinta posição, com um ponto e saldo negativo.
O Serra Branca aparece logo à frente na tabela, ocupando a quarta colocação, com dois pontos somados. A equipe paraibana empatou nas duas primeiras rodadas: 1 a 1 contra o Sergipe, fora de casa, e 2 a 2 diante do Retrô, na Arena de Pernambuco.