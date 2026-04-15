Ferroviário x Retrô: Fênix tenta vaga antecipada na Copa do Nordeste; veja onde assistir

Diego Guerra, meia-atacante do Retrô (Rafael Melo/FPF)

O Retrô volta a campo nesta quarta-feira (15) para mais um compromisso decisivo na Copa do Nordeste. Líder do Grupo D, a equipe pernambucana encara o Ferroviáro, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada da fase de grupos. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Romário TV e Primeiro Lance TV, ambos no YouTube.

Retrô

A Fênix chega para o duelo mirando a classificação antecipada às quartas de final. Com seis pontos somados, o Retrô divide a liderança da chave com o Fortaleza, mas leva vantagem no critério de gols marcados.

A campanha até aqui conta com vitórias sobre Imperatriz e Ceará, além da derrota por 3 a 0 para o Sport na rodada passada. Para garantir vaga já nesta rodada, o time pernambucano precisa vencer e torcer por um tropeço do ABC, que joga contra o Imperatriz, último colocado do Grupo C.

O Retrô vem de empate pela Série D do Campeonato Brasileiro. No último domingo (12), a equipe ficou no 2 a 2 com o Serra Branca-PB, somando seu primeiro ponto na competição nacional graças a um gol do atacante Ericson nos acréscimos.

Ferroviário

Do outro lado, o Ferroviário chega embalado e igualmente de olho na classificação. Vice-líder do Grupo C, com seis pontos, o Ferrão aparece logo atrás do Sport, que mantém campanha perfeita até aqui. A equipe cearense também vem de vitória recente, ao bater o Tirol-MA por 3 a 2 pela Série D.

Jogando em casa, o Ferroviário tenta aproveitar o fator local para encaminhar a vaga no mata-mata. Para isso, além de vencer o Retrô, o clube precisa torcer por resultados paralelos envolvendo Ceará e América-RN.