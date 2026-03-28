Último toque, último gol: a despedida perfeita de Vagner Love, artilheiro do amor

Jogadores do Retrô (Reprodução)

A despedida de Vagner Love dos gramados neste sábado (28) nos Aflitos poderia facilmente ser um roteiro de cinema. Aos 41 anos, o atacante encerrou sua carreira profissional com um gol nos minutos finais, em uma cena perfeita que uniu drama, emoção e alegria. O centroavante de 41 anos marcou seu último gol e ajudou o Retrô a vencer o Ceará por 3 a 1, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O ápice da despedida veio aos 49 minutos do segundo tempo. Luiz Henrique avançou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro na área, e Vagner Love, com a precisão que marcou sua carreira, desviou a bola para o fundo das redes. Foi um gol que simbolizou não apenas o triunfo da equipe, mas também o encerramento de uma longa trajetória.

“Sinceramente, eu não imaginava. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, na minha carreira, e por me permitir viver mais um momento como esse”, disse o atacante, ainda emocionado.

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Vagner Love falou sobre a presença da família e o significado de encerrar sua carreira em um jogo vitorioso. “Estou muito feliz de encerrar minha carreira hoje. Minha família toda aqui, minha esposa, minha mãe, minha irmã, minha filha mais nova, enquanto os outros assistem de casa. Não poderia terminar de uma forma melhor: ganhar o jogo junto com meus companheiros e finalizar com um gol foi mais espetacular ainda”, destacou.

Para o centroavante, a perfeição daquele momento parecia até um roteiro de cinema. “Se fosse para ser escrito, talvez não desse tão certo. Mas Deus é tão bom que foi tudo perfeito e maravilhoso”, celebrou.

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Vagner Love deixa o futebol com um legado que vai muito além dos números. Com passagens marcantes por clubes como Flamengo, CSKA Moscou e Corinthians, o centroavante conquistou títulos e corações, sendo lembrado por sua técnica, faro de gol e carisma dentro e fora de campo.

A despedida nos Aflitos, com gol e vitória, se tornou um capítulo digno de cinema. Para os torcedores, para sua família e para o próprio Vagner Love, foi o encerramento perfeito de uma carreira marcada por emoção, dedicação e momentos que ficarão eternamente gravados na memória. “Foi maravilhoso, tudo perfeito. Não poderia ter sonhado com um final melhor”, concluiu.

