Maguary e Central entram em campo neste domingo (12) buscando o topo da tabela no Grupo A8 da Série D

O Azulão de Bonito visita o Sousa, enquanto a Patativa receberá o América-RN na 2ª rodada da Quarta Divisão

Maguary e Central pela Série D (Pedro Paparazzi / Maguary e Reprodução / Central)

Localizados no Grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro, os pernambucanos Maguary e Central entram em campo neste domingo (12) buscando o topo da tabela. O Azulão de Bonito visita o Sousa, às 16h. No mesmo horário, a Patativa receberá o América-RN. As partidas serão válidas pela 2ª rodada da primeira fase da Quarta Divisão.

Sousa x Maguary

O Maguary realizou a sua primeira partida oficial no Campeonato Brasileiro em grande estilo. O Azulão não tomou conhecimento e venceu o ABC por 3 a 0, atuando no Arthur Tavares de Melo, em Bonito. Com o resultado, o clube pernambucano assumiu a liderança do grupo pelo saldo de gols.

Agora, o desafio será fora de casa contra o tradicional Sousa. A equipe paraibana tentará fazer valer a força do Marizão para se recuperar da derrota por 2 a 0 na estreia, para o América-RN.

Central x América-RN

Empatando na estreia fora de casa contra o Laguna-RN, a Patativa vai em busca da sua primeira vitória na competição contra o América-RN. Com um ponto conquistado, o Central está localizado no G4 e ocupa a 3ª posição do Grupo A8.

Devido a uma punição do STJD, a partida ocorrerá de portões fechados no estádio Lacerdão, em Caruaru. O duelo pela 2ª rodada terá transmissão do Metrópoles, no YouTube.

Adversário dos pernambucanos, o América-RN vem em busca de manter os 100% de aproveitamento após vitória contra o Sousa. Dividindo as atenções do Campeonato Brasileiro com a Copa do Nordeste, o Mecão sofreu derrota elástica para o ABC no meio de semana, por 3 a 0, e busca se reabilitar na temporada.

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