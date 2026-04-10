Pressionados, Decisão e Retrô tentam primeira vitória no Grupo A9 da Série D

Decisão e Retrô ocupam o Grupo A9 da Série D 2026 (Edgar Caetano/Decisão Goiana e Rafael Melo/FPF)

Os representantes pernambucanos do Grupo A9 da Série D voltam a campo neste fim de semana em busca da primeira vitória na competição.

Após estreias com cenários distintos, mas sem triunfos, Decisão e Retrô entram pressionados para somar pontos e não se distanciar das primeiras posições logo no início da fase de grupos.

SERGIPE X DECISÃO

No sábado (11), o Decisão encara o Sergipe, fora de casa, na Arena Batistão, às 16h. As duas equipes chegam para o confronto com campanhas idênticas na estreia. Empataram em 1 a 1. O time pernambucano ficou na igualdade diante do Lagarto, no Sesc Goiana, enquanto o adversário sergipano repetiu o placar contra o Serra Branca, no Amigão.

O duelo, que inicialmente estava marcado para as 18h, foi antecipado por solicitação do clube mandante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não indicou transmissão para a partida.

RETRÔ X SERRA BRANCA-PB

Já no domingo (12), é a vez do Retrô entrar em campo para fechar a rodada do grupo. A Fênix recebe o Serra Branca-PB, às 17h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Apesar das recentes críticas ao estado do gramado e do período anunciado para a sua recuperação, o estádio foi mantido como palco do confronto por falta de tempo hábil para a mudança de local, em alinhamento com a Federação Pernambucana de Futebol e a CBF.

A Arena chegou a comunicar ao Retrô a impossibilidade de sediar a partida deste domingo; no entanto, a expectativa da administração é que o campo apresente condições de jogo, embora ainda não as ideais.

Dentro de campo, o clube de Camaragibe chega mais pressionado. A equipe pernambucana foi derrotada por 3 a 0 pelo Treze, na estreia da Série D, e também vem de outro revés pelo mesmo placar, diante do Sport, pela Copa do Nordeste, no meio de semana.

Na lanterna do grupo, a Fênix tenta reagir rapidamente para não comprometer a campanha em seu retorno à competição nacional após o rebaixamento na última temporada.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Metrópoles, no YouTube.

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