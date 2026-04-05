Central empata com Laguna-RN; Decisão fica no empate com Lagarto-SE na Série D

Decisão e Lagarto (@jcpa.jpg )

Na abertura da Série D do Campeonato Brasileiro, dois dos quatro representantes pernambucanos, Central e Decisão, ficaram no empate em seus compromissos neste domingo (5) e deixaram escapar a chance de largar com vitória na competição.

No estádio Frasqueirão, em Natal, o Central empatou em 1 a 1 com o Laguna, em duelo válido pelo Grupo A8. A Patativa abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 11 minutos, quando Luiz Paulo completou cruzamento rasteiro de Jackson e balançou as redes. Apesar de controlar boa parte da partida e ainda contar com um jogador a mais após a expulsão de Enrique Morán.

Na etapa final, o Laguna reagiu e chegou ao empate aos seis minutos. Erivelton converteu cobrança de pênalti com tranquilidade, deslocando o goleiro Milton Raphael e decretando o placar final. O Central deixou o campo lamentando as oportunidades desperdiçadas, especialmente pela vantagem numérica durante parte do jogo.

Já no estádio José Dionísio do Carmo, o Decisão também empatou por 1 a 1 com o Lagarto. A equipe sergipana saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo, com Rhuann, que recebeu em profundidade e finalizou na saída do goleiro. O empate do time pernambucano só veio na reta final da partida: aos 38 minutos do segundo tempo, Túlio apareceu livre na área após cruzamento de Gustavinho e cabeceou firme para igualar o marcador.

Na próxima rodada, o Central recebe o América-RN, enquanto o Laguna encara o ABC. Já o Decisão visita o Sergipe, e o Lagarto enfrenta o Treze-PB, em confrontos que podem começar a definir os rumos das equipes na competição nacional.