Maguary estreia na Série D com vitória contra o ABC em Bonito; Retrô larga com derrota

O Azulão de Bonito não tomou conhecimento do rival potiguar e venceu por 3 a 0 neste sábado (4), no Arthur Tavares de Melo

Jogadores do Maguary em comemoração de gol (Pedro Paparazzi)

O Maguary começou a Série D do Campeonato Brasileiro com os três pontos neste sábado (4). O Azulão de Bonito recebeu o ABC pela primeira rodada do campeonato e, com gols de Eduardo, Kanu e Renato Henrique, venceu a equipe potiguar pelo placar de 3 a 0. Com o resultado, o Maguary está na liderança do grupo A8, à frente do América-RN pelo saldo de gols.

A primeira etapa foi movimentada, com as duas equipes criando muitas chances de gol. Entretanto, foi o Maguary que abriu o placar aos 10 minutos. De falta, Eduardo cobrou por fora da barreira e marcou um golaço para os pernambucanos.

Após o gol, a partida continuou intensa e, aos 30 minutos, o Maguary ampliou o placar. Histone aproveitou o erro de passe da defesa potiguar para roubar a bola e dar um passe entre as linhas para Kanu, que, cara a cara com o goleiro, bateu no canto para fazer o 2 a 0. Ainda na primeira etapa, o ABC diminuiu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Alvinegro Potiguar voltou melhor e tomou o controle das ações do jogo, mas não conseguia ser efetivo nas finalizações. Mesmo com a expulsão de Jhosefer aos 25 minutos, o ABC continuou indo para cima.

Enquanto isso, o Maguary se posicionava defensivamente e saía em contra-ataques para tentar ampliar o placar e, aos 45 minutos, essa estratégia se provou efetiva. Após escanteio para o Elefante, o Maguary saiu em disparada, e Renato Henrique bateu na saída do goleiro para fechar o marcador.

Com esse resultado, o Azulão de Bonito lidera o grupo A8 da Série D e começa o campeonato da melhor maneira possível. A próxima partida do Azulão acontece no dia 12 de abril, contra o Sousa-PB, na Paraíba.

Retrô larga com derrota acachapante em Campina Grande

Mais uma equipe pernambucana a estrear na Quarta Divisão neste sábado foi o Retrô. A Fênix de Camaragibe, porém, teve resultado inverso e sofreu derrota acachapante por 3 a 0 para o Treze, em Campina Grande.



Localizado no Grupo A9 da Série D, o Retrô terá o próximo compromisso contra o Serra Branca-PB, atuando em seus domínios, no dia 12 de abril. Antes, a equipe azulina entra em campo pela Copa do Nordeste, quando visitará o Sport nesta quarta-feira (8), em partida válida pela 3ª rodada do torneio regional.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

