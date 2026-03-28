Em jogo de despedida de Vagner Love, Retrô vence o Ceará pela Copa do Nordeste

Artilheiro do Amor se despede com gol e vitória do Retrô sobre o Ceará

Paulo Mota

Publicado: 28/03/2026 às 19:25

Vagner Love, atacante do Retrô (Savyo Miguel/ Retrô)

Vagner Love, atacante do Retrô (Savyo Miguel/ Retrô)

Em um sábado de fortes emoções nos Aflitos, o Retrô derrotou o Ceará por 3 a 1, em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, e marcou a despedida do atacante Vagner Love, de 41 anos, que disputou sua última partida como jogador profissional. No último capítulo de sua carreira, o “Artilheiro do Amor” marcou um gol nos minutos finais.

O confronto teve momentos de homenagem emocionantes. Antes mesmo da bola rolar, o capitão Fernandinho entregou a braçadeira ao veterano no vestiário. Em campo, todo o elenco do Retrô fez uma foto com os jogadores fazendo coração, em homenagem ao “Artilheiro do Amor”.

Vagner Love entrou acompanhado da filha Alice, percorreu um corredor formado pelos jogadores de ambas as equipes, recebeu aplausos e foi presenteado com uma placa e uma camisa comemorativa entregue pelo diretor de futebol, Gustavo Jordão.

O Retrô começou a partida superior e abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Radsley, Fernandinho desviou de cabeça no canto direito e marcou. O Ceará tentou reagir, mas sem criar grandes oportunidades.

Na segunda etapa, o Vozão empatou logo no início da etapa final. Melk ganhou a dividida e cruzou para Matheusinho, que só precisou empurrar para as redes. O Retrô voltou à frente aos 21 minutos, com um golaço de Radsley, que recebeu passe de David Junio e soltou uma pancada de fora da área. Aos 35, o volante Lucas Lima do Ceará foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

O momento mais esperado veio aos 49 minutos, quando Vagner Love marcou seu último gol como profissional. Após avanço de Luiz Henrique pelo lado esquerdo e cruzamento rasteiro, o camisa nove desviou com categoria e encerrou sua carreira com 423 gols marcados.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Retrô FC Brasil (@retrofcbrasil)

Com a vitória, o Retrô chegou a seis pontos e lidera o Grupo D, enquanto o Ceará permanece com um ponto e ocupa a terceira posição do Grupo C.

O Retrô volta a campo no sábado (04), às 17h, contra o Treze-PB, no Amigão, pela Série D. Já o Ceará visita a Ponte Preta na quarta-feira (01), às 21h, no Castelão, pela Série B.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ 3
Jefferson Paulino; Gustavo Baiano (David Junio), Rayan, Wesley Junio e Lucas Sampaio (Luiz Henrique); Kadi (Danillo), Luiz Henrique e Radsley; Diego Guerra (Cauã Guerra), Fernandinho (Douglas Santos) e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade

CEARÁ 1
Richard; Júlio Cesár, Gilmar (Éder), Luizão, Sánchez; Richardson (Matheusinho), Zanocelo (Lucas Lima), Juan Alano (Matheus Araújo); Melk (Giulio), Wendel Silva e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

Local: Aflitos, no Recife
Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)
Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)
Cartões amarelo: Sánchez, Zanocelo, Lucas Lima (2x) (CEA); Kadi, Wesley Junio (RET)
Cartão vermelho: Lucas Lima (CEA)
Gols: Fernandinho (35'/1º), Radsley (21/2º) e Vagner Love (49/2º)(RET); Matheusinho (06'/2º) (CEA)
Público total: 1.256 torcedores
Renda: R$ 4.200,00

Ceará , copa , Copa do Nordeste , despedida , do , Love , Nordeste
