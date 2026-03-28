Em jogo de despedida de Vagner Love, Retrô vence o Ceará pela Copa do Nordeste
Artilheiro do Amor se despede com gol e vitória do Retrô sobre o Ceará
Publicado: 28/03/2026 às 19:25
Vagner Love, atacante do Retrô (Savyo Miguel/ Retrô)
Em um sábado de fortes emoções nos Aflitos, o Retrô derrotou o Ceará por 3 a 1, em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, e marcou a despedida do atacante Vagner Love, de 41 anos, que disputou sua última partida como jogador profissional. No último capítulo de sua carreira, o “Artilheiro do Amor” marcou um gol nos minutos finais.
Vagner Love entrou acompanhado da filha Alice, percorreu um corredor formado pelos jogadores de ambas as equipes, recebeu aplausos e foi presenteado com uma placa e uma camisa comemorativa entregue pelo diretor de futebol, Gustavo Jordão.
O Retrô começou a partida superior e abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Radsley, Fernandinho desviou de cabeça no canto direito e marcou. O Ceará tentou reagir, mas sem criar grandes oportunidades.
Na segunda etapa, o Vozão empatou logo no início da etapa final. Melk ganhou a dividida e cruzou para Matheusinho, que só precisou empurrar para as redes. O Retrô voltou à frente aos 21 minutos, com um golaço de Radsley, que recebeu passe de David Junio e soltou uma pancada de fora da área. Aos 35, o volante Lucas Lima do Ceará foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.
O momento mais esperado veio aos 49 minutos, quando Vagner Love marcou seu último gol como profissional. Após avanço de Luiz Henrique pelo lado esquerdo e cruzamento rasteiro, o camisa nove desviou com categoria e encerrou sua carreira com 423 gols marcados.
Com a vitória, o Retrô chegou a seis pontos e lidera o Grupo D, enquanto o Ceará permanece com um ponto e ocupa a terceira posição do Grupo C.
O Retrô volta a campo no sábado (04), às 17h, contra o Treze-PB, no Amigão, pela Série D. Já o Ceará visita a Ponte Preta na quarta-feira (01), às 21h, no Castelão, pela Série B.
FICHA DA PARTIDA
RETRÔ 3
Jefferson Paulino; Gustavo Baiano (David Junio), Rayan, Wesley Junio e Lucas Sampaio (Luiz Henrique); Kadi (Danillo), Luiz Henrique e Radsley; Diego Guerra (Cauã Guerra), Fernandinho (Douglas Santos) e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade
CEARÁ 1
Richard; Júlio Cesár, Gilmar (Éder), Luizão, Sánchez; Richardson (Matheusinho), Zanocelo (Lucas Lima), Juan Alano (Matheus Araújo); Melk (Giulio), Wendel Silva e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.
Local: Aflitos, no Recife
Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)
Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)
Cartões amarelo: Sánchez, Zanocelo, Lucas Lima (2x) (CEA); Kadi, Wesley Junio (RET)
Cartão vermelho: Lucas Lima (CEA)
Gols: Fernandinho (35'/1º), Radsley (21/2º) e Vagner Love (49/2º)(RET); Matheusinho (06'/2º) (CEA)
Público total: 1.256 torcedores
Renda: R$ 4.200,00