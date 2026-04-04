Com objetivo de surpreender, Maguary recebe ABC na rodada de abertura da Série D

Jogador do Maguary (Rafael Melo/FPF)

O Orgulho de Bonito inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro Série D neste sábado (04). Pela rodada de abertura, Maguary enfrenta o ABC, às 16h, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em mais um capítulo importante de sua trajetória recente no cenário nacional.

Após disputar pela primeira vez a Copa do Brasil, o Maguary chega motivado para a estreia nacional. A equipe teve desempenho consistente no Campeonato Pernambucano, alcançando as quartas de final, quando acabou eliminada pelo Retrô.



“Vamos dar os primeiros passos. Toda a estréia é um jogo que tem um nível de ansiedade, de nervosismo um pouco maior do que o normal. Mas, a gente vai estar preparado, porque nós temos um grupo hoje qualificado. Sabemos do nosso objetivo que é primeiramente passar de fase”, disse o técnico Sued Lima.

Do outro lado, o tradicional ABC chega como uma das equipes favoritas na disputa pelo acesso. O Elefante foi vice-campeão do Campeonato Potiguar, após decisão nos pênaltis contra o América-RN.

O Maguary está no Grupo A8 da competição, ao lado de ABC, América-RN, Central, Sousa e Laguna.

Mudança no regulamento

O Campeonato Brasileiro Série D de 2026 chega com um novo formato. Para esta temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) implementou mudanças significativas, com a competição passando a ser disputada em sete fases e contando com a participação de 96 clubes.

Na primeira fase, as equipes foram distribuídas em 16 grupos com seis clubes cada. Dentro de suas respectivas chaves, os times se enfrentam em turno e returno, totalizando 10 partidas, cinco como mandantes e cinco como visitantes.

A partir da segunda fase, a competição passa a ser disputada em formato de mata-mata. Ao final, quatro clubes garantem acesso direto, enquanto um playoff adicional define mais duas vagas, totalizando seis equipes promovidas à Série C.

Para o Maguary, a estreia em casa representa uma oportunidade de começar com o pé direito diante da torcida. Já o ABC aposta na experiência em competições nacionais para buscar pontos fora de casa e largar bem na disputa pelo acesso.