Retrô x Ceará: onde assistir, horário e escalações em jogo de despedida de Vagner Love
Retrô e Ceará se enfrentam nos Aflitos com despedida de Vagner Love
Publicado: 28/03/2026 às 08:00
Vagner Love, atacante do Retrô (Reprodução)
A segunda rodada da Copa do Nordeste promete emoção neste sábado (28), quando Retrô e Ceará se enfrentam às 17h, nos Aflitos. O confronto será marcado pela despedida do atacante Vagner Love, de 41 anos, que fará sua última partida como jogador profissional.
Revelado pelo Palmeiras em 2002, o atacante encerra uma carreira repleta de títulos, com passagens de destaque pelo Corinthians, CSKA Moscou, Sport e pela Seleção Brasileira, conquistando competições nacionais e internacionais ao longo de sua trajetória.
“Eu fiquei muito feliz por onde eu passei. Eu quero ser lembrado por aquele jogador que sempre respeitou as pessoas. Fico feliz quando eu saio de algum clube, consigo deixar uma sementinha plantada nas pessoas. Lógico, que eu erro, sou um ser humano falho. Mas, eu sempre tentei respeitar todo mundo”, disse o experiente atacante Vagner Love.
No cenário esportivo, os times chegam com objetivos distintos. O Retrô vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Imperatriz e ocupa temporariamente a liderança do grupo, enquanto o Ceará busca recuperação após empatar por 1 a 1 com o ABC e quer somar pontos fora de casa para subir na tabela.
A partida promete ser histórica pelo adeus de um ícone do futebol brasileiro, encerrando uma trajetória de sucesso com uma nova fase à vista nos bastidores do esporte.
FICHA DA PARTIDA
RETRÔ
Jefferson Paulino; David Junio, Rayan, Wesley Junio e Lucas Sampaio; Kadi, Luiz Henrique e Radsley; Diego Guerra, Fernandinho e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade
CEARÁ
Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão, Fernando; Lucas Lima, Zanocelo, Matheus Araújo; Matheusinho, Wendel Silva, Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.
Local: Aflitos, no Recife
Horário: 17h
Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)
Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)
Transmissão: SBT (TV aberta) e SportyNet (canal fechado)