Despedida de Love: Retrô x Ceará sai da Arena Pernambuco para os Aflitos na Copa do Nordeste

A alteração ocorreu porque o gramado da Arena não apresenta condições de jogo após evento

Vagner Love, atacante do Retrô (Reprodução/Retrô FC)

Inicialmente marcado para a Arena de Pernambuco, o jogo entre Retrô x Ceará, que marca a despedida de Vagner Love dos gramados, foi transferido para o Estádio dos Aflitos, mantendo data e horário: sábado (28), às 17h. A partida é válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

A alteração ocorreu porque o gramado da Arena não apresenta condições de jogo após a realização da Vigília da Quaresma, organizada por Frei Gilson, no estádio. O evento teve início no último sábado (21) e seguiu até o domingo (22), com duração de 12 horas.

Aos 41 anos, o atacante do Retrô se prepara para entrar em campo pela última vez como jogador profissional, encerrando uma trajetória marcada por gols, títulos e identificação por onde passou. O anúncio foi feito nas redes sociais do atleta, com a mensagem “o último capítulo”.

A despedida dos gramados não significa o afastamento do futebol. Logo após pendurar as chuteiras, Vagner Love será auxiliar técnico do Retrô.

A transição imediata reforça o vínculo com o clube pernambucano, onde atuou na reta final de sua carreira. A expectativa é que a experiência acumulada dentro de campo contribua diretamente na nova função, agora à beira do gramado.

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