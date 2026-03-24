Vagner Love anuncia aposentadoria dos gramados e projeta último jogo da carreira

O atacante de 41 anos fará sua última partida no próximo sábado (28)

Vagner Love, camisa 9 do Retrô (Rafael Melo/ FPF)

O futebol brasileiro se aproxima de dizer adeus a um de seus atacantes mais carismáticos das últimas décadas. Com 41 anos, Vagner Love confirmou que fará sua última partida como jogador profissional nos próximos dias. O atacante do Retrô se despede oficialmente dos gramados no próximo sábado (28), em duelo contra o Ceará, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

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A despedida da carreira profissional do atacante foi anunciada em suas redes sociais, onde em um post está escrito "o último capítulo" e uma foto do atacante. A publicação simboliza o final de uma carreira marcada por títulos, gols e passagens por grandes clubes do Brasil e do exterior.

Nova função já definida

Apesar da aposentadoria dos gramados, Love não pretende se afastar do futebol. Após o encerramento da carreira como jogador, ele iniciará uma nova etapa profissional como auxiliar técnico do próprio Retrô, dando continuidade à sua trajetória dentro do esporte.

A transição imediata reforça o vínculo do atleta com o clube pernambucano, onde passou a atuar na reta final da carreira.

Carreira, títulos e protagonismo

Revelado pelo Palmeiras, Vagner Love construiu uma grande carreira no futebol brasileiro e internacional. Entre os principais momentos, estão as passagens pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2015 e campeão paulista em 2019, e pelo CSKA Moscou, onde viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira, conquistando quatro Campeonatos Russos, seis Copas da Rússia, quatro Supercopas e a Liga Europa de 2004/05.

Além desses clubes, Love também passou por Flamengo, Atlético-GO, Avaí, Retrô e Sport, no Brasil. No exterior defendeu o Shandong Luneng (China), Monaco (França), Kairat (Cazaquistão), Alanyaspor (Turquia) e Besiktas (Turquia), e o Midtjylland (Dinamarca).

Love também tem história vestindo a amarelinha, o atacante conquistou duas Copa América com a Seleção Brasileira em 20004 e 2007.

Atualmente, Vagner Love é o terceiro maior artilheiro brasileiro em atividade no mundo, com 422 gols marcados, atrás apenas de Hulk, com 455, e Neymar, com 454.

Futebol Pernambucano

Vagner Love também teve destaque no futebol pernambucano, onde vive os últimos momentos de sua carreira. O atacante teve passagem pelo Sport, atuando por duas temporadas, com 76 partidas, 30 gols marcados e 11 assistências, além da conquista de um Campeonato Pernambucano.

Pelo Retrô, disputou 24 partidas, marcou cinco gols e distribuiu com uma assistência.