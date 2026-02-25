Retrô é superado pelo Uberlândia na Arena de Pernambuco e dá adeus à Copa do Brasil

Em jogo válido pela 2ª fase, logo na estreia, a Fênix foi eliminada em derrota por 2 a 1

Retrô x Uberlândia, jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil (Divulgação/Retrô FC Brasil)

O Retrô estreou de forma amarga na Copa do Brasil e deu adeus à competição logo em seu primeiro compromisso. Pela 2ª fase do torneio, a Fênix foi derrotada pelo Uberlândia por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25), em partida disputada na Arena de Pernambuco.

A equipe mineira construiu a vitória ainda no tempo normal, com gols de Marcos Calazans e Ben-Hur. O time de Camaragibe, que teve dificuldades para impor seu jogo ao longo da partida, conseguiu descontar com Willian Lira, mas a reação não foi suficiente para evitar a eliminação precoce. A Fênix também deixa de embolsar mais R$ 950 mil de premiação.

O revés amplia o momento negativo do Retrô, que sofreu sua segunda eliminação em menos de uma semana. No último sábado (21), os azulinos já haviam se despedido do Campeonato Pernambucano ao serem derrotados pelo Sport.

Com as eliminações, o clube agora volta todas as atenções para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início previsto para os dias 4 e 5 de abril.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ: Paulo Ricardo; Wesley Junio (Douglas Santos), Dankler, Rayan e Luiz Henrique; Gustavo Oliveira (David Junio), Luiz Henrique Beserra, Murilo (Ericson), Radsley e Diego Guerra (Cauã Guerra); Vágner Love (Willian Lira). Técnico: Jamesson Andrade.

UBERLÂNDIA: Jefferson Luis; Ben-Hur, Max Miller, Rayne (Renan) e Luis Felipe (Julio Cesar); Diego Fumaça, Tomas Bastos e Geovane (Rafael Conceição); Marcos Calazans (Robinho), Da Silva (Júlio Rodrigues) e Léo Reis. Técnico: Lúcio Flávio.



Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

Assistentes: Bruno Muller e Diogo Berndt

Quarto árbitro: Anderson Luis Marques

Gols: Marcos Calazans (38'/1º); Ben-Hur (24'/2º), Willian Lira (40'/2º)

Cartões Amarelos: Dankler e Ericson (RETRÔ); Ben-Hur, Diego Fumaça, Júlio Rodrigues e Geovane (UBERLÂNDIA)

Público: 920

Renda: R$ 540,00.