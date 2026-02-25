Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Retrô x Uberlândia pela Copa do Brasil

A partida é válida pela 2ª fase da Copa do Brasil e pode render quase R$1 milhão ao Retrô

Diego Guerra marcou um dos gols da semifinal do Pernambucano contra o Sport (Rafael Melo/FPF)

Retrô e Uberlândia se enfrentam nesta quarta-feira (25), em partida válida pela 2ª Fase da Copa do Brasil. O confronto acontece na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

Em uma possível classificação para a terceira fase, o Retrô garante mais R$ 950 mil de premiação, devido a ser do Grupo III (Série C, D e clubes de competições estaduais) da divisão de cotas de premiação. Em caso de classificação do Uberlãndia, o clube paranaense também recebe o mesmo valor

O Uberlândia está de volta à Copa do Brasil após cinco anos fora e agora precisa vencer o Retrô e superar a segunda fase pela primeira vez. A melhor campanha do time ocorreu em 2018, quando o time mineiro eliminou o Ituano na primeira fase, mas caiu na segunda fase contra o Coritiba.

Qual o horário Retrô x Uberlândia ?

A partida entre Retrô e Uberlândia será disputada nesta quarta-feira (25), às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir Retrô x Uberlândia ao vivo?

O jogo terá transmissão pela TV FPF, no Youtube.

Prováveis Escalações

Retrô : Paulo Ricardo; David Junio, Dankler, Rayan e Lucas Sampaio (Luiz Henrique); Kadi, Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra; Douglas Santos e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

A Fênix de Camaragibe não conta com a presença de Denilson, Darley e Fabricio na partida, devido a estarem entregues ao Departamento Médico. Porém, contam com a presença de Fernandinho no banco de reservas pelo segundo jogo seguido.

Uberlândia: Jefferson; Ben-Hur, Renan, Max Miller e Nathan; Diego Fumaça, Tomás Bastos e Ingro (Da Silva); Marquinhos Calazans, Júlio Rodrigues e Léo Reis.

O treinador Lúcio Flávio tem todo o elenco à disposição para a partida e poderá contar, inclusive, com o meia Da Silva pela primeira vez.

ARBITRAGEM

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

Assistentes: Bruno Muller e Diogo Berndt

Quarto árbitro: Anderson Luís Marques

VAR: Marcelino Castro de Nazaré

