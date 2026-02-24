Fortaleza x Maguary: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Fortaleza e Maguary se enfrentam nesta terça (24), na Arena Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026

Pochettino, meio-campista do Fortaleza, e Júlio César, meia-atacante do Maguary (Mateus Lotif/Fortaleza e Rafael Melo/FPF)

Fortaleza e Maguary entram em campo nesta terça-feira (24), às 21h30, na Arena Castelão, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. No palco do confronto, o Azulão de Bonito tenta seguir fazendo história em sua primeira participação no torneio nacional.

O vencedor avança à terceira fase do mata-mata e enfrentará Manauara-AM ou Itabaiana-SE. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será definida nos pênaltis. Além da classificação esportiva, o duelo também vale premiação financeira. Se o Fortaleza avançar, receberá R$ 1,53 milhão; caso o Maguary leve a melhor, o clube pernambucano embolsará R$ 950 mil.

A equipe de Bonito chega embalada por uma classificação histórica. Em sua estreia na Copa do Brasil, eliminou o Laguna SAF ao vencer por 1 a 0 no Arthur Tavares de Melo, garantindo a primeira vitória do clube na competição. Agora, tenta dar mais um passo inédito diante de um adversário de Série B.

O desafio, no entanto, é de alto grau de dificuldade. O Fortaleza, que disputou até aqui apenas o Campeonato Cearense, ostenta números sólidos na temporada. Sofreu apenas um gol, desempenho que o coloca como a melhor defesa entre os clubes das Séries A e B neste início de ano. O time é finalista do Estadual após eliminar o Ferroviário nas semifinais e decidirá o título contra o rival Ceará.

O confronto desta terça também carrega um simbolismo recente. Foi na Arena Castelão que o Retrô eliminou o Fortaleza na edição passada da Copa do Brasil, após empates por 1 a 1 nos jogos de ida e volta e vitória pernambucana nos pênaltis. O Maguary tenta se inspirar no feito para repetir a façanha diante do Leão do Pici.

Será o primeiro encontro oficial entre Fortaleza e Maguary na história.

FICHA DA PARTIDA

FORTALEZA: Brenno; Maílton, Gazal, Luan Freitas, Fuentes; Pierre, Sasha, Crispim, Pochettino; Luiz Fernando e GB. Técnico: Thiago Carpini.

MAGUARY: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Bruno Vinícius, Ítalo e Iago Felipe; Júlio César, Kanu e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 21h30

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Ruan Luiz De Barros Silva (AL)

4º Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Transmissão: SporTV (TV Fechada), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube)