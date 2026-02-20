Retrô terá dois desfalques importantes contra o Sport pela semifinal do Pernambucano

O atacante Fernandinho e o lateral David Júnio seguem de fora do Retrô contra o Sport

Fernandinho, meia-atacante do Retrô ( Rafael Vieira/FPF)

O Retrô enfrenta dificuldades para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, neste sábado (21), contra o Sport, às 16h30, na Ilha do Retiro. A Fênix de Camaragibe não contará com dois jogadores importantes que seguem entregues ao departamento médico.

O meia Fernandinho, destaque do elenco e referência técnica do time, ainda se recupera de uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida em abril de 2025, durante a Copa do Brasil. Aos 40 anos, o camisa 10 tem histórico positivo contra o Sport, com três gols e duas assistências em seis partidas. Apesar de estar treinando, não será opção para o técnico Jamesson Andrade.

Titular durante boa parte do Campeonato Pernambucano, o lateral direito David Júnio, de 32 anos, também é desfalque. Ele se ausentou do jogo de ida da semifinal devido a um desconforto muscular e ainda não está liberado para retornar.

Por outro lado, o lateral esquerdo Lucas Sampaio, deve reassumir a titularidade após se recuperar de lesão. Lucas havia perdido a vaga no time titular após se machucar nas quartas de final contra o Maguary.

O Sport leva vantagem no confronto após vencer o jogo de ida por 1 a 0. Com isso, o Leão joga pelo empate para garantir a vaga na final, enquanto a Fênix de Camaragibe precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente no tempo normal.

