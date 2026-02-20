Retrô pode disputar sua 4ª final do Pernambucano em cinco anos

Em seis anos na elite do futebol Pernambucano, a Fênix de Camaragibe já soma três finais de campeonato, podendo alcançar a quarta em 2026

O confronto entre Sport e Retrô que acontece neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro, vale muito mais do que uma vaga para a final do Campeonato Pernambucano. Para o Retrô, a partida representa a chance de alcançar a quarta final estadual em cinco anos e se consolidar como um dos protagonistas do futebol pernambucano.

Com apenas seis anos na Série A1 do Pernambucano, o clube vive um período de consistência em sua história. O Retrô vem disputando as fases decisivas do estadual desde 2022, onde acumula quatro idas para as semifinais de forma consecutiva e três participações na final do Pernambucano.

A trajetória começou em 2022, quando o azulino eliminou o Salgueiro na semifinal e chegou à sua primeira final, terminando com o vice-campeonato após ser derrotado nos pênaltis para o Náutico. Em 2023, repetiu o feito ao avançar novamente à decisão, desta vez contra o Sport, ficando mais uma vez com a segunda colocação.

Em 2024, o voo da Fênix foi interrompido na semifinal, após ser eliminado nos pênaltis contra o Náutico. Já em 2025, o Retrô voltou a figurar na final do estadual, mas acabou sendo superado novamente pelo Sport, conquistando seu terceiro vice-campeonato Pernambucano.

Em 2026, a equipe tem mais uma vez a oportunidade de aumentar ainda mais a sua história. Caso avance diante do Sport, chegará à sua quarta final em cinco anos, um feito enorme para um clube que estreou na primeira divisão apenas em 2020.

Mesmo sem ter levantado a taça até aqui, a regularidade impressiona. Em seis participações na elite do Campeonato Pernambucano, o Retrô soma quatro semifinais consecutivas e três finais disputadas. Desempenho que coloca a Fênix de Camaragibe como uma das principais forças do futebol pernambucano.

Volta da semifinal

A partida entre Sport e Retrô pelo jogo de volta da semifinal acontece no próximo sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro. O Leão da Ilha leva vantagem no confronto, devido a vitória por 1 a 0 conquistada no jogo de ida. O vencedor do duelo, enfrenta quem passar na outra semifinal entre Náutico e Santa Cruz, onde o Náutico leva vantagem de 1 a 0.