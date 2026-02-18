Em duelo histórico em Bonito, Maguary estreia na Copa do Brasil contra o Laguna-RN

Jogadores do Maguary (Rafael Melo/FPF)

A tarde desta quarta-feira (18) será histórica para o Maguary. Pela primeira vez, o Orgulho de Bonito entra em campo pela Copa do Brasil. O adversário será o Laguna SAF, às 16h30, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em duelo válido pela primeira fase da competição.

A vaga no torneio nacional foi conquistada após a campanha consistente no Campeonato Pernambucano de 2025, quando o Azulão terminou entre os quatro melhores colocados. Agora, diante da própria torcida, o time tenta transformar o bom momento em classificação inédita.

O regulamento prevê partida única. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. Quem avançar encara o Fortaleza na segunda fase.

Mais do que o aspecto esportivo, o confronto também tem peso financeiro. A participação assegura R$ 400 mil a cada clube. Se confirmar a classificação, o Maguary garante mais R$ 830 mil, valor importante para o planejamento da temporada, que inclui ainda a disputa do Campeonato Brasileiro Série D.

O Laguna SAF chega embalado pela terceira colocação no Estadual do Rio Grande do Norte em 2025. Com sede em Tibau do Sul, o clube potiguar chama atenção pelo modelo de gestão e por iniciativas diferenciadas no dia a dia, como a adoção de refeições veganas em parte da rotina do elenco — característica que reforçou o apelido de “Veganos”.

Dentro de campo, a expectativa é de equilíbrio. Para o Maguary, a partida representa um passo importante na consolidação do projeto. Para o Laguna, a oportunidade de avançar fora de casa pode significar visibilidade nacional e reforço no caixa para a sequência da temporada.

MAGUARY

Bruno Lopes; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo, Ítalo e Bruno Vinicius; Júlio César, Marquinhos e kanu. Técnico: Sued Lima.

LAGUNA-RN

Dã Moroni; Adalberto, Mateus, Everton e Gustavo (Noninha);Erivélton, Choco e João Andrade (Ferrugem); Emmanuel Fernando, Ifeanyi e Juan. Técnico: Gustavo Nabinger

Local: Arthur Tavares, em Bonito

Horário: 16h30

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luís Filipe Goncalves Corrêa (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

