Em duelo histórico em Bonito, Maguary estreia na Copa do Brasil contra o Laguna-RN
Maguary enfrenta Laguna-RN pela 1ª fase da Copa do Brasil
Publicado: 18/02/2026 às 09:38
Jogadores do Maguary (Rafael Melo/FPF)
A tarde desta quarta-feira (18) será histórica para o Maguary. Pela primeira vez, o Orgulho de Bonito entra em campo pela Copa do Brasil. O adversário será o Laguna SAF, às 16h30, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em duelo válido pela primeira fase da competição.
O regulamento prevê partida única. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. Quem avançar encara o Fortaleza na segunda fase.
Mais do que o aspecto esportivo, o confronto também tem peso financeiro. A participação assegura R$ 400 mil a cada clube. Se confirmar a classificação, o Maguary garante mais R$ 830 mil, valor importante para o planejamento da temporada, que inclui ainda a disputa do Campeonato Brasileiro Série D.
O Laguna SAF chega embalado pela terceira colocação no Estadual do Rio Grande do Norte em 2025. Com sede em Tibau do Sul, o clube potiguar chama atenção pelo modelo de gestão e por iniciativas diferenciadas no dia a dia, como a adoção de refeições veganas em parte da rotina do elenco — característica que reforçou o apelido de “Veganos”.
Dentro de campo, a expectativa é de equilíbrio. Para o Maguary, a partida representa um passo importante na consolidação do projeto. Para o Laguna, a oportunidade de avançar fora de casa pode significar visibilidade nacional e reforço no caixa para a sequência da temporada.
MAGUARY
Bruno Lopes; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo, Ítalo e Bruno Vinicius; Júlio César, Marquinhos e kanu. Técnico: Sued Lima.
LAGUNA-RN
Dã Moroni; Adalberto, Mateus, Everton e Gustavo (Noninha);Erivélton, Choco e João Andrade (Ferrugem); Emmanuel Fernando, Ifeanyi e Juan. Técnico: Gustavo Nabinger
Local: Arthur Tavares, em Bonito
Horário: 16h30
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luís Filipe Goncalves Corrêa (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)