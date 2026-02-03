Dia histórico! Central inicia instalação do novo gramado do Lacerdão para temporada 2026

Sivaldo Oliveira, presidente do Central (Reprodução)

O Central começou nesta terça-feira (3) a instalação do novo gramado do Estádio Lacerdão, em Caruaru, marcando uma etapa importante de preparação para a temporada 2026. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Sivaldo Oliveira, por meio das redes sociais.

“Hoje estamos aqui, dia histórico. Chegou o nosso gramado, especial para nossa torcida. Os caminhões estão do lado de fora e começa hoje o trabalho de colocação do novo gramado. Está sendo preparada a tubulação, o adubo, toda a parte necessária. Vai ficar maravilhoso”, declarou o dirigente.

O Lacerdão passa por uma série de melhorias desde setembro do ano passado. Além da troca da grama, o clube realiza manutenção das arquibancadas e planeja a instalação de um sistema de iluminação em LED.

O Central disputará a Série A2 do Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, com o objetivo de conquistar o duplo acesso e devolver à torcida dias de grandes emoções.

