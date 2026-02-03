Dia histórico! Central inicia instalação do novo gramado do Lacerdão para temporada 2026
Lacerdão ganha novo gramado em preparação para a Série D
Publicado: 03/02/2026 às 12:21
Sivaldo Oliveira, presidente do Central (Reprodução)
O Central começou nesta terça-feira (3) a instalação do novo gramado do Estádio Lacerdão, em Caruaru, marcando uma etapa importante de preparação para a temporada 2026. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Sivaldo Oliveira, por meio das redes sociais.
O Lacerdão passa por uma série de melhorias desde setembro do ano passado. Além da troca da grama, o clube realiza manutenção das arquibancadas e planeja a instalação de um sistema de iluminação em LED.
O Central disputará a Série A2 do Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, com o objetivo de conquistar o duplo acesso e devolver à torcida dias de grandes emoções.