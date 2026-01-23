Retrô x Jaguar: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Pernambucano
A partida entre Retrô e Jaguar é válida pela 5ª rodada do estadual
Publicado: 23/01/2026 às 12:21
Bruno Marques, atacante do Retrô e Paulo Miranda, zagueiro do Jaguar ( Rafael Melo/FPF)
Neste domingo (25), Retrô e Jaguar se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 16h, no Estádio dos Aflitos. O jogo coloca frente a frente a Fênix de Camaragibe que se encontra na 3ª colocação e o Jaguarsenal que atualmente está na 7ª posição.
A Fênix de Camaragibe vai para o confronto com toda vontade possível, após vencer o Santa Cruz na última quarta-feira (21), por 1 a 0. O time azulino se encontra na 3ª posição, atrás de Náutico e Sport, com a mesma quantidade de pontos (7), que Sport (2º colocado) e Santa Cruz (4° colocado). Sendo duas vitórias, um empate e uma derrota.
A equipe do Retrô vai em busca da vitória para tentar alcançar os 10 pontos e levar vantagem na briga com Sport e Santa Cruz pela 2ª colocação do estadual, que classifica diretamente para a semifinal.
Jaguar
O clube de Jaboatão dos Guararapes vai para a partida em busca da sua primeira vitória no campeonato. O Jaguar foi goleado pelo Náutico na última quinta-feira (22), por 4 a 0 e agora enfrenta o Retrô, que vai com muita vontade, após a última vitória. A equipe atualmente se encontra na 7ª colocação, com dois pontos somados, nos empates contra Sport e Vitória-PE.
O Jaguar tenta subir na tabela e melhorar seu desempenho em relação a temporada passada, onde terminou o estadual na 7ª colocação.
Histórico
Retrô e Jaguar se enfrentaram apenas uma vez na história. A partida aconteceu em 2025, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano e terminou empatada em 1 a 1.
- Retrô 1 x 1 Jaguar (Pernambucano 2025)
FICHA DO JOGO
Prováveis escalações
RETRÔ: Paulo Ricardo; David, Rayan, Guilherme Paixão e Lucas Sampaio; Kadi, Radsley e Luiz Beserra; Douglas Santos, Diego Guerra e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.
JAGUAR: Igor Leonardo, Guilherme, Paulo Miranda, Jackson, Nilson Júnior e Jefferson Recife (Medina); Anderson São João, Gil Mineiro e Ruan Pablo; Edson e Léo Magoh. Técnico: Toninho Pesso.
Local: Estádio dos Aflitos
Horário: 16h
Transmissão: Canal GOAT e TV FPF
Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva
Assistente 1: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior
Assistente 2: Joel Vianey Rufino dos Santos Junior
Quarto árbitro: Washington Henrique Nascimento Alves
https://www.youtube.com/live/jB6o9Q2nxRE?si=6bAmZZpG65zhdGca