Maguary x Retrô: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano
Maguary e Retrô se enfrentam pela 6ª vez na história
Publicado: 16/01/2026 às 12:45
Sued Lima, técnico do Maguary e Jamesso Andrade, técnico do Retrô (Divulgação/FPF e Rafael Melo/FPF )
Neste domingo (18), Maguary e Retrô se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 18h30, no Estádio Arthur Tavares de Melo. O jogo coloca frente a frente a Fênix de Camaragibe que se encontra na 4ª colocação e o Azulão de Bonito, que empatou com o Santa Cruz no meio da semana e se encontra na 6ª colocação da primeira divisão do estadual.
A Fênix de Camaragibe chega para a partida pressionada, após perder para o Sub-20 do Sport no meio da semana. O time azulino se encontra na 4ª posição, atrás do Trio de Ferro, com uma vitória e uma derrota. A formação utilizada por Jamesson Andrade contra o Leão da Ilha teve algumas mudanças em relação ao primeiro jogo, o artilheiro Vagner Love, o lateral Yuri e o zagueiro Guilherme Paixão ficaram no banco.
Maguary
O Azulão de Bonito vai para a partida em uma crescente no campeonato. A equipe de Bonito empatou com o Santa Cruz, na última quarta-feira (14), em jogo bem movimentado de ambos os lados. O Maguary tenta subir na tabela e ao menos repetir o desempenho da última edição do Pernambucano, onde chegou a semifinal e foi eliminado pelo Retrô.
Histórico
Maguary e Retrô se enfrentaram cinco vezes na história, com três vitórias da Fênix de Camaragibe, um empate e um triunfo do Azulão de Bonito.
- Maguary 1 x 2 Retrô (Semifinal PE 2025)
- Retrô 2 x 1 Maguary (Semifinal PE 2025)
- Retrô 1 x 3 Maguary (PE 2025)
- Retrô 0 x 0 Maguary (PE 2024)
- Maguary 1 x 3 Retrô (PE 2023)
FICHA DO JOGO
Prováveis escalações
RETRÔ: Paulo Ricardo; Iury, Rayan Ribeiro, Dankler e Luiz Henrique; Kady (Fabrício Pereira), Diego Guerra, Luiz Henrique Beserra e Radsley; Ericson e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.
MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Pedrinho; Memo (Iago Felipe), Ítalo e Bruno Vinícius (Henrique Alves); Júlio César, Marquinhos e Kanu (Maycon Félix) Técnico: Sued Lima.
Local: Estádio Arthur Tavares de Melo
Horário: 16h
Transmissão: Canal GOAT e TV FPF
Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior
Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti De Santana
Assistente 2: Italo Fernando Lopes Soares
Quarto árbitro: Richardson Henrique Silva Batista