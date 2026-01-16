Maguary x Retrô: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Maguary e Retrô se enfrentam pela 6ª vez na história

Sued Lima, técnico do Maguary e Jamesso Andrade, técnico do Retrô (Divulgação/FPF e Rafael Melo/FPF )

Neste domingo (18), Maguary e Retrô se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 18h30, no Estádio Arthur Tavares de Melo. O jogo coloca frente a frente a Fênix de Camaragibe que se encontra na 4ª colocação e o Azulão de Bonito, que empatou com o Santa Cruz no meio da semana e se encontra na 6ª colocação da primeira divisão do estadual.

A Fênix de Camaragibe chega para a partida pressionada, após perder para o Sub-20 do Sport no meio da semana. O time azulino se encontra na 4ª posição, atrás do Trio de Ferro, com uma vitória e uma derrota. A formação utilizada por Jamesson Andrade contra o Leão da Ilha teve algumas mudanças em relação ao primeiro jogo, o artilheiro Vagner Love, o lateral Yuri e o zagueiro Guilherme Paixão ficaram no banco.

Maguary

O Azulão de Bonito vai para a partida em uma crescente no campeonato. A equipe de Bonito empatou com o Santa Cruz, na última quarta-feira (14), em jogo bem movimentado de ambos os lados. O Maguary tenta subir na tabela e ao menos repetir o desempenho da última edição do Pernambucano, onde chegou a semifinal e foi eliminado pelo Retrô.

Histórico

Maguary e Retrô se enfrentaram cinco vezes na história, com três vitórias da Fênix de Camaragibe, um empate e um triunfo do Azulão de Bonito.

Maguary 1 x 2 Retrô (Semifinal PE 2025)

Retrô 2 x 1 Maguary (Semifinal PE 2025)

Retrô 1 x 3 Maguary (PE 2025)

Retrô 0 x 0 Maguary (PE 2024)

Maguary 1 x 3 Retrô (PE 2023)

FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

RETRÔ: Paulo Ricardo; Iury, Rayan Ribeiro, Dankler e Luiz Henrique; Kady (Fabrício Pereira), Diego Guerra, Luiz Henrique Beserra e Radsley; Ericson e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Pedrinho; Memo (Iago Felipe), Ítalo e Bruno Vinícius (Henrique Alves); Júlio César, Marquinhos e Kanu (Maycon Félix) Técnico: Sued Lima.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo

Horário: 16h

Transmissão: Canal GOAT e TV FPF

Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior

Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti De Santana

Assistente 2: Italo Fernando Lopes Soares

Quarto árbitro: Richardson Henrique Silva Batista