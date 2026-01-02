Calendário esportivo de 2026: anote na agenda as principais competições do ano

Estados Unidos, México e Canadá vão sediar a primeira Copa do Mundo com sede tripla

Sorteio da Copa do Mundo 2026 veja como funciona e possíveis adversários do Brasil. (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

O ano de 2026 promete ser de muitas emoções no Esporte. Com Copa do Mundo de futebol masculino, Olimpíada de Inverno e muitas outras competições que trarão alegrias aos torcedores em todo o planeta. O Estadão separou as principais datas de eventos esportivos para que sua agenda fique completa e não perca nada de importante.

Pernambucanos celebram participação na 100ª edição da São Silvestre

Etíope e tanzaniana vencem a São Silvestre 2025; brasileiros sobem ao pódio da prova Veja também:

Estados Unidos, México e Canadá vão sediar a primeira Copa do Mundo com sede tripla. O Brasil jogará a primeira fase nas cidades de East Rutherford, Filadélfia e Miami e vai medir forças com Marrocos, Haiti e Escócia.

No futebol brasileiro, o calendário de 2026 traz uma série de modificações que merecem atenção. O Brasileirão começa mais cedo, e os Estaduais foram reduzidos. A Copa do Brasil agora terá final única.

Copinha: 02/01 a 25/01

Estaduais: 10/01 a 08/03

Copa América Masculina de Futsal: 24/01 a 01/02

Copa das Campeãs de Clubes (Feminino): 28/01 a 01/02, em Londres

Supercopa Rei: 01/02 (Flamengo x Corinthians)

Brasileirão: 28/01 a 02/12

Copa do Brasil: 18/02 a 06/12 (final em jogo único)

Libertadores: 03/02 a 28/11 (final em jogo único em Montevidéu)

Copa Sul-Americana: 03/03 a 21/11 (final em jogo único em Barranquilla)

Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02 (Lanús x Flamengo)

Final da Champions League: 30/05, em Budapeste

Copa do Mundo: 11/06 a 19/07, nos EUA, México e Canadá

Intercontinental: 09/12 a 16/12

Jogos da seleção brasileira masculina

26/03 - Brasil x França, em Foxborough (EUA) - Amistoso

31/03 - Brasil x Croácia, em Orlando (EUA) - Amistoso

13/06 - Brasil x Marrocos, em East Rutherford (EUA) - Copa do Mundo

19/06 - Brasil x Haiti, na Filadélfia (EUA) - Copa do Mundo

24/06 - Escócia x Brasil, em Miami (EUA) - Copa do Mundo

21/09 a 06/10 - Até quatro amistosos - Data Fifa

09/11 a 17/11 - Até dois amistosos - Data Fifa

Jogos Olímpicos de Inverno

Em 2026, os Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados na Itália, entre as cidades de Milão e Cortina D’Ampezzo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

Atletismo

Campeonato Mundial de Atletismo Indoor: 20/03 a 22/03, em Torun (Polônia)

Maratona de São Paulo: 11 e 12/04

Maratona de Boston: 20/04

Maratona de Londres: 26/04

Maratona do Rio: 03/06 a 07/06

Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate: 11 a 13/09, em Budapeste (Hungria)

Maratona de Nova York: 01/11

Volta Internacional da Pampulha: 06/12

101ª edição da Corrida de São Silvestre: 31/12

Basquete

Jogos das Estrelas da NBA: 15/02

Fim da temporada regular da NBA: 12/04

Finais da NBA: a partir de 04/06

Mundial Feminino: 04/09 a 13/09, em Berlim (Alemanha)

Boxe

Etapa da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu: em abril

Ciclismo

Giro d’Italia: 08/05 a 31/05

Tour de France: 04/07 a 26/07

Mundial de BMX: 16 a 25/07, em Brisbane

Vuelta a Espanha: 22/08 a 13/09

Mundial de Downhill: 26/08 a 30/08, em Val di Sole (Itália)

Mundial de Ciclismo de Estrado: 20/09 a 27/09, em Montreal (Canadá)

Mundial de Ciclismo em Pista: 14/10 a 18/10, em Xangai (China)

Canoagem

Campeonato Mundial canoagem slalom: 21/07 a 26/07, em Oklahoma (EUA)

Futebol Americano

Super Bowl: 08/02, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)

Hipismo

Campeonato Mundial: 11/08 a 23/08, em Aachen (Alemanha)

Ginástica artística

Campeonato Mundial: 17/10 a 25/10, em Roterdã (Holanda)

Judô

Campeonato Mundial: 04/10 a 10/10, em Baku (Azerbaijão)

Natação

Campeonato Mundial em piscina curta: 01/12 a 06/12, em Pequim (China)

Skate

Etapa da Austrália da SLS: 14 e 15/02, em Sydney

Etapa da Costa Oeste Americana da SLS: em abril

Etapa da Costa Leste Americana da SLS: em maio

Etapa do Brasil da SLS: em agosto

Etapa da França da SLS: em outubro

Etapa do Japão da SLS: em novembro

Super Crown SLS: em dezembro, em São Paulo

Jogos Mundiais sobre Patins: 02/10 a 18/10, em Assunção (Paraguai)

Surfe (WSL)

Etapa de Bells Beach: 01/04 a 11/04, na Austrália (abertura da temporada)

Etapa de Saquarema: 12/06 a 20/06, no Rio de Janeiro

Etapa de Pipeline: 08/12 a 20/12, no Havaí (encerramento da temporada)

Tênis

Australian Open: 18/01 a 01/02

Rio Open: 14/02 a 22/02

Latin American Open (São Paulo): 19/03 a 29/03

Roland Garros: 18/05 a 07/06

Wimbledon: 29/06 a 12/07

US Open: 23/08 a 13/09

SP Open: 12/09 a 20/09

Alcaraz x Fonseca em SP: 12/12

Tênis de mesa

Copa do Mundo: 30/03 a 05/04, em Macau (China)

Velocidade

Rally Dakar: 03/01 a 17/01, na Arábia Saudita

GP da Austrália de Fórmula 1: 08/03, em Melbourne (abertura da temporada)

Etapa do Brasil da MotoGP: 22/03, em Goiânia

500 milhas de Indianápolis (Indy): 24/05, em Indiana

GP de Mônaco de Fórmula 1: 07/06, em Montecarlo

24 horas de Le Mans (WEC): 13/06 e 14/06, no Circuit de la Sarthe

6 horas de São Paulo (WEC): 12/07, em Interlagos

E-Prix de Londres: 15/06 e 16/08 (encerramento da temporada da Fórmula E)

Rali dos Sertões: 22/06 a 30/08

GP de São Paulo de Fórmula 1: 08/11, em Interlagos

GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: 06/12, na Yas Marina (encerramento da temporada)

Vôlei

Liga das Nações Feminina: 01/06 a 26/07

Liga das Nações Masculina: 08/06 a 02/08

