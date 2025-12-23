Retrô vence jogo-treino contra o ASA e se prepara para último amistoso do ano

O último amistoso de 2025 da Fênix de Camaragibe acontece no dia 30 de dezembro

Fabrício Pereira, atacante do Retrô (Matheus Lucindo/ Retrô)

O Retrô segue na preparação para 2026. Até o momento, a Fênix de Camaragibe já entrou em campo em três ocasiões na pré-temporada, nos amistosos contra Campinense, o sub-20 do clube e nesta terça-feira (23), enfrentou o ASA de Arapiraca. O confronto contra a equipe alagoana aconteceu no CT do Retrô e terminou em vitória da Fênix de Camaragibe por 2 a 0, com dois gols marcados por Ericson.

As partidas da pré-temporada servem para preparar o elenco fisicamente e revelar os ajustes táticos que o técnico Jamesson Andrade terá que realizar para o início do Pernambucano.

O primeiro compromisso após a reapresentação do elenco aconteceu no dia 6 de dezembro, diante do Campinense. No confronto realizado no Estádio Ernestão, em Queimadas, na Paraíba, o Retrô acabou derrotado por 2 a 0.

O segundo amistoso foi disputado no CT do Retrô, contra a equipe Sub-20 do clube. O time principal venceu por 2 a 0, com os dois gols marcados por Ericson, meia que começa a se destacar na pré-temporada e surge como bom nome para a torcida azulina.

Já o terceiro teste aconteceu nesta terça-feira (23). O Retrô enfrentou o ASA de Arapiraca e voltou a vencer por 2 a 0, novamente com dois gols de Ericson. A partida foi disputada em tempo normal, com dois tempos de 45 minutos, permitindo os atletas a ter situações de jogo.

Próximo confronto

A Fênix de Camaragibe já tem o seu próximo adversário marcado. O Retrô enfrenta o QFC (RN), atual campeão da Série A2 do Campeonato Potiguar e recém-promovido à Série A1, no dia 30 de dezembro.



