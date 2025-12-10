Jaguar se prepara para o Pernambucano de 2026 com irmão de Luciano Juba no elenco
O time de Jaboatão dos Guararapes inicia seus trabalhos com foco em recuperar a condição física dos jogadores
Publicado: 10/12/2025 às 13:20
Vitinho Juba, irmão de Luciano Juba, estreia no profissional do Jaguar na temporada de 2026 (@fotoguiafotoguia)
O Jaguar iniciou na última terça-feira (9) a preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco aconteceu com avaliações médicas e atividades físicas, dando os primeiros passos do planejamento para o Campeonato Pernambucano de 2026.
Para a temporada de 2026, o Jaguar confirmou a chegada de reforços que já se juntaram a equipe na última terça-feira (09), incluindo o irmão do lateral-esquerdo Luciano Juba, ex-jogador do Sport e recém convocado da Seleção Brasileira, Vitinho Juba. Além do jovem atacante de 21 anos, outros jogadores experientes, como Lelê, ex-jogador do Santa Cruz e do Náutico, foram integrados para fortalecer o elenco e equilibrar a juventude e a experiência.
O técnico do time jaboatonense para 2026 será o Toninho Pesso, que foi anunciado pelo clube em novembro deste ano. O comandante tem passagens por: Santa Cruz, Democrata, Luverdense, Mixto, Inter de Lages e Grêmio Maringá.
Após conquistar o acesso em 2024, o Jaguar conseguiu se manter na Série A1 do Campeonato Pernambucano em 2025. Para a próxima temporada, a preparação do elenco será crucial para se manter na elite do estadual.
A estreia do Arsenal do Litoral no Campeonato Pernambucano de 2026 acontece daqui há um mês, no dia 10 de janeiro, onde enfrenta o Sport na Arena Pernambuco. Por isso, devem ser realizados amistosos na pré-temporada do clube para preparar os atletas para o estadual.
Elenco
Goleiros
- Igor Leonardo
- Juca
- Júlio
Laterais
- Medina
- Fabrício
- Guilherme
- Jeferson Recife
Zagueiros
- Paulo Miranda
- Jackson
- Rafael Cruz
Volantes
- Flavio
- Ruan Pablo
- Jailton
- São João
- Jair Berlitz
Meias
- Leilson
- Lelê
- Ricardinho
Atacantes
- Juninho
- Édson
- Vitinho Juba