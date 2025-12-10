diariodepernambuco.com.br
JAGUAR

Jaguar se prepara para o Pernambucano de 2026 com irmão de Luciano Juba no elenco

O time de Jaboatão dos Guararapes inicia seus trabalhos com foco em recuperar a condição física dos jogadores

Lucas Valle

Publicado: 10/12/2025 às 13:20

Vitinho Juba, irmão de Luciano Juba, estreia no profissional do Jaguar na temporada de 2026/@fotoguiafotoguia

O Jaguar iniciou na última terça-feira (9) a preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco aconteceu com avaliações médicas e atividades físicas, dando os primeiros passos do planejamento para o Campeonato Pernambucano de 2026.

O time de Jaboatão dos Guararapes inicia seus trabalhos com foco em recuperar a condição física dos jogadores e entrosar o elenco, que passou por ajustes em relação à temporada de 2025. A expectativa da diretoria é formar um grupo competitivo, capaz de chegar longe no Pernambucano e crescer nacionalmente. E quem sabe, trazer a taça para Jaboatão.

Para a temporada de 2026, o Jaguar confirmou a chegada de reforços que já se juntaram a equipe na última terça-feira (09), incluindo o irmão do lateral-esquerdo Luciano Juba, ex-jogador do Sport e recém convocado da Seleção Brasileira, Vitinho Juba. Além do jovem atacante de 21 anos, outros jogadores experientes, como Lelê, ex-jogador do Santa Cruz e do Náutico, foram integrados para fortalecer o elenco e equilibrar a juventude e a experiência.

O técnico do time jaboatonense para 2026 será o Toninho Pesso, que foi anunciado pelo clube em novembro deste ano. O comandante tem passagens por: Santa Cruz, Democrata, Luverdense, Mixto, Inter de Lages e Grêmio Maringá.

Após conquistar o acesso em 2024, o Jaguar conseguiu se manter na Série A1 do Campeonato Pernambucano em 2025. Para a próxima temporada, a preparação do elenco será crucial para se manter na elite do estadual. 

A estreia do Arsenal do Litoral no Campeonato Pernambucano de 2026 acontece daqui há um mês, no dia 10 de janeiro, onde enfrenta o Sport na Arena Pernambuco. Por isso, devem ser realizados amistosos na pré-temporada do clube para preparar os atletas para o estadual. 

Elenco

Goleiros
- Igor Leonardo
- Juca
- Júlio

Laterais
- Medina
- Fabrício
- Guilherme
- Jeferson Recife

Zagueiros
- Paulo Miranda
- Jackson
- Rafael Cruz

Volantes
- Flavio
- Ruan Pablo
- Jailton
- São João
- Jair Berlitz

Meias
- Leilson
- Lelê
- Ricardinho

Atacantes
- Juninho
- Édson
- Vitinho Juba

