Jaguar se prepara para o Pernambucano de 2026 com irmão de Luciano Juba no elenco

Vitinho Juba, irmão de Luciano Juba, estreia no profissional do Jaguar na temporada de 2026 (@fotoguiafotoguia)

O Jaguar iniciou na última terça-feira (9) a preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco aconteceu com avaliações médicas e atividades físicas, dando os primeiros passos do planejamento para o Campeonato Pernambucano de 2026.

O time de Jaboatão dos Guararapes inicia seus trabalhos com foco em recuperar a condição física dos jogadores e entrosar o elenco, que passou por ajustes em relação à temporada de 2025. A expectativa da diretoria é formar um grupo competitivo, capaz de chegar longe no Pernambucano e crescer nacionalmente. E quem sabe, trazer a taça para Jaboatão.

Para a temporada de 2026, o Jaguar confirmou a chegada de reforços que já se juntaram a equipe na última terça-feira (09), incluindo o irmão do lateral-esquerdo Luciano Juba, ex-jogador do Sport e recém convocado da Seleção Brasileira, Vitinho Juba. Além do jovem atacante de 21 anos, outros jogadores experientes, como Lelê, ex-jogador do Santa Cruz e do Náutico, foram integrados para fortalecer o elenco e equilibrar a juventude e a experiência.

O técnico do time jaboatonense para 2026 será o Toninho Pesso, que foi anunciado pelo clube em novembro deste ano. O comandante tem passagens por: Santa Cruz, Democrata, Luverdense, Mixto, Inter de Lages e Grêmio Maringá.

Após conquistar o acesso em 2024, o Jaguar conseguiu se manter na Série A1 do Campeonato Pernambucano em 2025. Para a próxima temporada, a preparação do elenco será crucial para se manter na elite do estadual.

A estreia do Arsenal do Litoral no Campeonato Pernambucano de 2026 acontece daqui há um mês, no dia 10 de janeiro, onde enfrenta o Sport na Arena Pernambuco. Por isso, devem ser realizados amistosos na pré-temporada do clube para preparar os atletas para o estadual.

Elenco

Goleiros

- Igor Leonardo

- Juca

- Júlio

Laterais

- Medina

- Fabrício

- Guilherme

- Jeferson Recife

Zagueiros

- Paulo Miranda

- Jackson

- Rafael Cruz

Volantes

- Flavio

- Ruan Pablo

- Jailton

- São João

- Jair Berlitz

Meias

- Leilson

- Lelê

- Ricardinho

Atacantes

- Juninho

- Édson

- Vitinho Juba