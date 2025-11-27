Retrô anuncia novos reforços para a temporada de 2026

Retrô disputará chegou a 12 reforços para a próxima temporada, onde disputará á Série D, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Wesley Junio, nova contratação do Retrô que já teve passagem pelo Náutico (Divulgação/ Retrô)

Semana cheia. Iniciando a preparação para a próxima temporada, o Retrô anunciou mais quatro contratações nesta última semana de novembro. Em 2026, o Retrô disputará à Série D do Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O caminhão de reforços da Fênix de Camaragibe não para se se abastecer. Com as quatro contratações da semana, o Retrô chegou a 12 novos jogadores para reforçar o elenco em 2026.

O primeiro reforço foi anunciado na última terça-feira (25), com o volante Kadi sendo anunciado pelo clube. O jogador estava livre no mercado, após rescindir o contrato com o Guarani. Em 2025, o jogador atuou pelo São Bernardo, na Série A1 do Paulista e na Série C pelo Guarani.

Seguindo na volância, a Fênix de Camaragibe contratou Bruno Henrique Silva para reforçar ainda mais a cabeça de área azulina. O atleta de 30 anos estava no Inter de Limeira.

Reforçando a frente do meio-campo, o Retrô anunciou o meia Gustavo Oliveira que estava atuando pelo Blumenau SC em 2025.

Além dos meio-campistas, o time azulino anunciou a contratação do zagueiro Wesley Junio que estava no Ferroviário em 2025 e teve passagem pelo Náutico em 2023.

CONTRATAÇÕES DO RETRÔ

DEFESA

- Wesley Junio (Zagueiro)

- João Rafael (Zagueiro)

- Lucas Sampaio (Lateral-esquerdo)

- Iury Pinheiro (Lateral-direito)

- David Junio (Lateral-direito)

MEIO-CAMPO

- Bruno Henrique Silva (Volante)

- Kadi (Volante)

- Kevin Dominguez (meia)

- Gustavo Oliveira (meia)

ATACANTES

- Fabrício Pereira

- Abner

- Douglas Santos