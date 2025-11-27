Retrô anuncia novos reforços para a temporada de 2026
Retrô disputará chegou a 12 reforços para a próxima temporada, onde disputará á Série D, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
Publicado: 27/11/2025 às 10:51
Wesley Junio, nova contratação do Retrô que já teve passagem pelo Náutico (Divulgação/ Retrô)
Semana cheia. Iniciando a preparação para a próxima temporada, o Retrô anunciou mais quatro contratações nesta última semana de novembro. Em 2026, o Retrô disputará à Série D do Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
O primeiro reforço foi anunciado na última terça-feira (25), com o volante Kadi sendo anunciado pelo clube. O jogador estava livre no mercado, após rescindir o contrato com o Guarani. Em 2025, o jogador atuou pelo São Bernardo, na Série A1 do Paulista e na Série C pelo Guarani.
Seguindo na volância, a Fênix de Camaragibe contratou Bruno Henrique Silva para reforçar ainda mais a cabeça de área azulina. O atleta de 30 anos estava no Inter de Limeira.
Reforçando a frente do meio-campo, o Retrô anunciou o meia Gustavo Oliveira que estava atuando pelo Blumenau SC em 2025.
Além dos meio-campistas, o time azulino anunciou a contratação do zagueiro Wesley Junio que estava no Ferroviário em 2025 e teve passagem pelo Náutico em 2023.
CONTRATAÇÕES DO RETRÔ
DEFESA
- Wesley Junio (Zagueiro)
- João Rafael (Zagueiro)
- Lucas Sampaio (Lateral-esquerdo)
- Iury Pinheiro (Lateral-direito)
- David Junio (Lateral-direito)
MEIO-CAMPO
- Bruno Henrique Silva (Volante)
- Kadi (Volante)
- Kevin Dominguez (meia)
- Gustavo Oliveira (meia)
ATACANTES
- Fabrício Pereira
- Abner
- Douglas Santos